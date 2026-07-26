TCL P8L je mini LED TV s Quantum Dot tehnologijom, bogatom opremom i 144 Hz ispod 700 eura

U novoj generaciji najjači model P serije dobio je mini LED pozadinsko osvjetljenje, zadržao Quantum Dot sloj, a tu su još bogata oprema, HDR podrška i gaming mogućnosti uz 144 Hz te vrlo konkurentnu cijenu

SPECIFIKACIJE – TCL 65P8L Ekran 65" QD-mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI (2 x 2.1), USB 3.0 Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Procesor AiPQ procesor Softver Google TV

Kako najbolji modeli u TCL ponudi dobivaju sve bogatiji set mogućnosti i opreme, tako i one jeftinije serije dobivaju puno bolje specifikacije. Jedan od modela koji je iskoristio ovu politiku TCL-a je i P8L (po slovu L znati ćete da se radi o modelu za 2026. godinu, K je bila serija za 2025.). Radi se o televizoru koji spaja mini LED pozadinsko osvjetljenje sa zonama lokalnog zatamnjenja, Quantum Dot tehnologiju, visoku stopu osvježavanja panela, tanak moderan dizajn i vrlo solidan audio sustav. Ipak, možda i najveća prednost ove serije je cijena, pa tako ovaj dosta bogato opremljen model u veličini od 65'' možete dobiti za 699 eura.

Kućište straga ima kvadratičasti uzorak, no od dizajna je zanimljivija dodatak subwoofera unutar Onkyo 2.1 audio sustava

TCL je P8L seriju predstavio u veličinama od 55, 65, 75, 85 i 98 inča na hrvatskom tržištu. Televizor se odlikuje dizajnom koji prati prevladavajuće smjernice u vidu ultra tankih i u ovom slučaju metalnih rubova oko panela te tankog ujednačenog profila. Straga kućište ima kvadratičast uzorak koji asocira na mini LED tehnologiju, a iza su još i svi konektori te subwoofer od 15 W koji zajedno s dva stereo zvučnika od 10 W čini vrlo zanimljiv 2.1 audio sustav koji potpisuje ONKYO. Televizor stoji na dva para nožica koje se postavljaju pri rubovima ekrana i nudi dovoljno prostora za smještaj soundbara ispod.

P8L ima mini LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju, te stopu osvježavanja panela od 144 Hz

TCL P8L je televizor koji ima mini LED pozadinsko osvjetljenje sa do 112 zona lokalnog zatamnjenja, što je primjetno manji broj u odnosu na C serije, no i dalje se radi o televizoru koji zajedno s Quantum Dot tehnologijom za bogatiji prikaz boja pruža znatno više od klasičnih LED televizora bez ovih dodataka. Televizor koristi 10-bitni HVA panel sa svjetlinom od 450 cd/m2 i podržava sve HDR standarde uključujući i Doplby Vision.

Proizvođač za ovaj model nudi i visokoenergetski svjetlosni čip umjesto konvencionalnih LED-ica za pozadinsko osvjetljenje te optičku refrakcijsku leću kao inovacije koje bi dodatno trebale poboljšati sliku. Niti P8L ne bježi od AI funkcionalnosti okupljenih pod zajedničkim nazivnikom TCL AI, a nude se AI Cinematic, Gaming i Office Agent. Sve te mogućnosti pokreće AiPQ procesor (u pozadini radi MediaTek Pentonic 700 čipset, 3 GB radne memorije i 32 GB spremišnog prostora) koji omogućuje i opcije poput AI Motion za bolju sliku u akcijskim scenama.

Televizor ima i vrlo tanak profil, pa je cjelokupni dojam dizajna i iznad srednje kategorije

Nisu zanemareni niti igrači, pa tako model P8L stiže s visokom stopom osvježavanja panela od 144 Hz (te 288 Hz za Full HD rezoluciju) uz podršku za VRR, ALLM, FreeSync i stiže s dva HDMI 2.1 konektora. Gaming traka pokazuje informacije i omogućuje njihovo mijenjanje bez da se prekine igra. TV ukupno ima četiri HDMI konektora, a za mrežnu konekciju brine se Ethernet, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4.

Ukupno se radi o vrlo zanimljivom televizoru u srednjoj cjenovnoj klasi koji se u mnogočemu približava višim razredima. Dojam je zaokružen i ponajboljim pametnim sučeljem u vidu Google TV-a.