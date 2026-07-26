TCL P8L je mini LED TV s Quantum Dot tehnologijom, bogatom opremom i 144 Hz ispod 700 eura
U novoj generaciji najjači model P serije dobio je mini LED pozadinsko osvjetljenje, zadržao Quantum Dot sloj, a tu su još bogata oprema, HDR podrška i gaming mogućnosti uz 144 Hz te vrlo konkurentnu cijenu
|SPECIFIKACIJE – TCL 65P8L
|Ekran
|65" QD-mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz
|HDR
|Da (Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG)
|Konektori
|4x HDMI (2 x 2.1), USB 3.0
|Mreža
|LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
|Procesor
|AiPQ procesor
|Softver
|Google TV
Kako najbolji modeli u TCL ponudi dobivaju sve bogatiji set mogućnosti i opreme, tako i one jeftinije serije dobivaju puno bolje specifikacije. Jedan od modela koji je iskoristio ovu politiku TCL-a je i P8L (po slovu L znati ćete da se radi o modelu za 2026. godinu, K je bila serija za 2025.). Radi se o televizoru koji spaja mini LED pozadinsko osvjetljenje sa zonama lokalnog zatamnjenja, Quantum Dot tehnologiju, visoku stopu osvježavanja panela, tanak moderan dizajn i vrlo solidan audio sustav. Ipak, možda i najveća prednost ove serije je cijena, pa tako ovaj dosta bogato opremljen model u veličini od 65'' možete dobiti za 699 eura.
TCL je P8L seriju predstavio u veličinama od 55, 65, 75, 85 i 98 inča na hrvatskom tržištu. Televizor se odlikuje dizajnom koji prati prevladavajuće smjernice u vidu ultra tankih i u ovom slučaju metalnih rubova oko panela te tankog ujednačenog profila. Straga kućište ima kvadratičast uzorak koji asocira na mini LED tehnologiju, a iza su još i svi konektori te subwoofer od 15 W koji zajedno s dva stereo zvučnika od 10 W čini vrlo zanimljiv 2.1 audio sustav koji potpisuje ONKYO. Televizor stoji na dva para nožica koje se postavljaju pri rubovima ekrana i nudi dovoljno prostora za smještaj soundbara ispod.
TCL P8L je televizor koji ima mini LED pozadinsko osvjetljenje sa do 112 zona lokalnog zatamnjenja, što je primjetno manji broj u odnosu na C serije, no i dalje se radi o televizoru koji zajedno s Quantum Dot tehnologijom za bogatiji prikaz boja pruža znatno više od klasičnih LED televizora bez ovih dodataka. Televizor koristi 10-bitni HVA panel sa svjetlinom od 450 cd/m2 i podržava sve HDR standarde uključujući i Doplby Vision.
Proizvođač za ovaj model nudi i visokoenergetski svjetlosni čip umjesto konvencionalnih LED-ica za pozadinsko osvjetljenje te optičku refrakcijsku leću kao inovacije koje bi dodatno trebale poboljšati sliku. Niti P8L ne bježi od AI funkcionalnosti okupljenih pod zajedničkim nazivnikom TCL AI, a nude se AI Cinematic, Gaming i Office Agent. Sve te mogućnosti pokreće AiPQ procesor (u pozadini radi MediaTek Pentonic 700 čipset, 3 GB radne memorije i 32 GB spremišnog prostora) koji omogućuje i opcije poput AI Motion za bolju sliku u akcijskim scenama.
Nisu zanemareni niti igrači, pa tako model P8L stiže s visokom stopom osvježavanja panela od 144 Hz (te 288 Hz za Full HD rezoluciju) uz podršku za VRR, ALLM, FreeSync i stiže s dva HDMI 2.1 konektora. Gaming traka pokazuje informacije i omogućuje njihovo mijenjanje bez da se prekine igra. TV ukupno ima četiri HDMI konektora, a za mrežnu konekciju brine se Ethernet, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4.
Ukupno se radi o vrlo zanimljivom televizoru u srednjoj cjenovnoj klasi koji se u mnogočemu približava višim razredima. Dojam je zaokružen i ponajboljim pametnim sučeljem u vidu Google TV-a.