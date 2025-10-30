Treba li nam stvarno 8K TV? Zbog ograničenja rezolucije oka – vjerojatno ne!

Znanstvenici sa Sveučilišta u Cambridgeu i Meta Reality Labsa utvrdili su granicu percepcije ljudskog oka, otkrivši da zasloni ultravisoke rezolucije često premašuju ono što realistično možemo vidjeti

Iako proizvođači tehnologije potrošače bombardiraju tehničkim informacijama o prednostima 4K ili 8K rezolucije, novo istraživanje sugerira da je ulaganje u takve uređaje često neisplativo. Znanstvenici sa Sveučilišta u Cambridgeu i Meta Reality Labsa proveli su studiju koja potvrđuje da ljudsko oko ima ograničenje rezolucije, odnosno postoji granica do koje možemo percipirati piksele. Iznad te granice, zaslon isporučuje više informacija nego što ih naše oči mogu detektirati, čime viša rezolucija postaje praktično nepotrebna.

8K da, ako ga gledate izbliza

Rezultati studije, objavljeni u časopisu Nature Communications, pokazuju da precizna "iskoristiva" granica rezolucije ovisi o nizu varijabli, uključujući veličinu zaslona, osvjetljenje prostorije i udaljenost gledatelja od ekrana.

Konkretno, za prosječan dnevni boravak s 2,5 metra udaljenosti između kauča i televizora, 44-inčni 4K ili 8K TV ne bi pružio nikakvu dodatnu korist u odnosu na Quad HD (QHD) zaslon iste veličine. Unatoč tome, kažu znanstvenici, visoka rezolucija promovira se kao ključna ne samo kod televizora, već i kod telefona, računala, sustava virtualne stvarnosti te zaslona u automobilima. Prema njihovim rezultatima, televizor rezolucije 8K u dijagonali od 50" bio bi vidljivo bolji od 4K tek kad bismo ga gledali sa samo – jednog metra udaljenosti.

Granice percepcije

Kako bi utvrdili stvarnu granicu vidljivosti, istraživači su mjerili sposobnost sudionika da detektiraju specifične uzorke u slikama u boji i sivim tonovima. Testiranja su obuhvaćala izravan i periferni vid te različite udaljenosti od zaslona. "Ulažu se veliki inženjerski napori u poboljšanje rezolucije mobilnih, AR i VR zaslona, stoga je važno znati maksimalnu rezoluciju kod koje daljnja poboljšanja ne donose primjetnu korist", izjavila je prva autorica studije, dr. Maliha Ashraf s Cambridgea.

Profesor Rafał Mantiuk dodao je kako više piksela čini zaslon manje učinkovitim, skupljim i zahtijeva više procesorske snage. Umjesto mjerenja specifikacija zaslona, tim se fokusirao na mjerenje piksela po stupnju (PPD) – koliko pojedinačnih piksela stane u jedan stupanj vidnog polja. Ovaj pristup ima cilj odgovoriti na značajno praktičnije pitanje: "Kako ovaj zaslon izgleda s mjesta na kojem sjedim?".

Nova mjerenja

Dosadašnji općeprihvaćeni standard (tzv. vid 20/20) sugerirao je da oko može razaznati detalje pri 60 PPD. Dr. Ashraf ističe da taj standard iz 19. stoljeća nije adekvatno testiran za moderne zaslone. Nova studija otkrila je da je granica rezolucije oka viša nego što se vjerovalo, ali uz ključne razlike između boja i crno-bijelih slika. Za slike u sivim tonovima gledane izravno, prosjek je iznosio 94 PPD. Međutim, za crvene i zelene uzorke brojka je pala na 89 PPD, a za žute i ljubičaste na samo 53 PPD.

Okvirna tablica rezolucija koje možemo razaznati u ovisnosti o dijagonali i udaljenosti ekrana Computer Laboratory, University of Cambridge

"Naš mozak zapravo nema kapacitet za dobro razaznavanje detalja u boji", objasnio je Mantiuk, navodeći to kao razlog velikog pada percepcije kod slika u boji, posebno u perifernom vidu. Na temelju ovih rezultata, istraživači su razvili i besplatni online kalkulator koji korisnicima omogućava unos veličine sobe te dimenzija i rezolucije televizora kako bi utvrdili koji je zaslon najprikladniji za njihov dom. Kalkulatoru možete pristupiti na ovom mjestu i vidjeti (pun intended) treba li vam zaista taj novi televizor visoke rezolucije koji mjerkate…