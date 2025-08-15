EISA Awards 2025-2026 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu
Kao jedini hrvatski član najuglednijeg svjetskog tech žirija Bug vam ekskluzivno donosi popis uređaja koji su proglašeni ponajboljima za ovu sezonu...
Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već dvanaestu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.
Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.
U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.
Kategorija MOBILE DEVICES
EISA SMARTPHONE 2025-2026
HONOR 400
HONOR 400 donosi impresivne specifikacije i pruža izvanredne performanse za širok krug korisnika. Njegov 6,55-inčni AMOLED zaslon, s osvjetljenjem od 5.000 nita i rezolucijom od 2.736 x 1.264 piksela, nudi oštar prikaz i izvrsnu vidljivost u uvjetima pojačanog svjetla, postavljajući visoke standarde unutar svoje klase. Sustav kamera od 200 megapiksela poboljšan je AI tehnologijom i snima detaljne fotografije uz pomoć napredne obrade, dok baterija od silicij-ugljične tehnologije kapaciteta 5.300 miliamper-sati, uparena s brzim punjenjem od 66 vata, osigurava dugotrajne performanse i brzo punjenje. Ovo je neodoljiv izbor za korisnike koji traže pouzdanu tehnologiju visokih performansi.
EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2025-2026
Motorola Razr 60 Ultra
Čipset Snapdragon 8 Elite od tri nanometra, sa 16 gigabajta LPDDR5X RAM memorije, osigurava da Motorola Razr 60 Ultra obavlja zahtjevne zadatke, poput gaminga i multitaskinga, uz 25 posto manju potrošnju energije, zadržavajući učinkovitost i u sklopljenom i u rasklopljenom obliku. Preklopni dizajn sadrži sedmoinčni pOLED zaslon rezolucije 2.992 x 1.224 piksela i osvježavanja od 165 herca, dok se s vanjske strane nalazi jednako sposoban četveroinčni pOLED zaslon, koji omogućuje glatku interakciju i korištenje aplikacija bez rasklapanja. Baterija kapaciteta 4.700 miliamper-sati i TurboPower punjenje od 68 vata omogućuju više od 36 sati korištenja i punjenje u oko 40 minuta, što dodatno povećava praktičnost kompaktne Motorole Razr 60 Ultra.
EISA PHOTO & VIDEO SMARTPHONE 2025-2026
(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)
Xiaomi 15 Ultra
Sustav od četiri kamere sa Sonyjevim jednoinčnim senzorom LYT-900 i otvorom blende f/1.63 osigurava da Xiaomi 15 Ultra snima detaljne fotografije s izvrsnim dinamičkim rasponom u različitim uvjetima osvjetljenja. Periskopski telefoto objektiv od 200 megapiksela, s fokalnom duljinom od 100 milimetara i otvorom blende f/2.6, omogućuje precizno optičko povećanje do 4,3 puta, uz zadržavanje jasnoće kod udaljenih objekata. Kolorne profile prilagodila je Leica, a 4K videozapisi pri 120 sličica u sekundi, s 10-bitnim naprednim gradiranjem boja i alatima koje podržava AI, čine ovaj uređaj izvrsnim izborom za ljubitelje fotografije i videa.
EISA AI SMARTPHONE 2025-2026
Samsung Galaxy S25 Ultra
Pogonjen čipsetom Snapdragon 8 Elite, s 40 posto poboljšanim AI sposobnostima, Samsung Galaxy S25 Ultra donosi naprednu AI obradu za opcije poput jezične pretrage i akcija kroz više aplikacija, omogućujući glatku automatizaciju zadataka. Ultraširoka kamera od 50 megapiksela uparena je sa sustavom ProVisual Engine i poboljšava fotografije i videozapise u uvjetima slabog osvjetljenja pomoću AI uklanjanja šuma i 10-bitnog HDR snimanja za iznadprosječnu preciznost boja. Personal Data Engine osigurava Knox Vault i pruža enkriptiranu AI personalizaciju na samom uređaju, nudeći iskustvo krojeno po mjeri, uz naglasak na privatnosti. Ove specifikacije omogućuju učinkovitu, sigurnu i smisleno integriranu AI interakciju, postavljajući visoke standarde za pametne telefone u 2025. godini.
EISA SMARTWATCH 2025-2026
Huawei Watch 5
Izvanredna izdržljivost baterije, koja traje do 11 dana u Ultra-Long načinu rada za model od 46 milimetara i sedam dana za model od 42 milimetra, omogućuje dugotrajno korištenje Huawei Watch 5, uz funkcije poput nadzora srčanog ritma, praćenja sna i obavijesti. Vrhunski materijali, uključujući titan i nehrđajući čelik 904L iz zrakoplovne industrije, kombinirani su s poliranim ili brušenim završnim obradama kako bi se osigurala izdržljivost i profinjena estetika, prikladna za razne prilike. Napredno praćenje zdravstvenih parametara poboljšano je X-Tap senzorom za precizan EKG i zasićenost kisikom, a nadopunjeno živopisnim LTPO 2.0 AMOLED zaslonom koji pruža besprijekorno korisničko iskustvo kroz dinamičko osvježavanje za optimalnu učinkovitost.
EISA TABLET 2025-2026
TCL NXTPAPER 11 Plus
Zaslon od 11,5 inča s rezolucijom 2.2K i osvježavanjem od 120 herca na modelu TCL NXTPAPER 11 Plus koristi tehnologiju NXTPAPER 4.0, koja primjenjuje nanomatričnu litografiju za prikaz oštrih slika bez odsjaja, uz stopostotnu pokrivenost sRGB palete za precizan prikaz boja. AI pokreće Smart Eye Comfort Mode za prilagodbu osvjetljenja, kontrasta i temperature boja, ovisno o različitim scenarijima korištenja, čime se smanjuje naprezanje očiju tijekom duljeg čitanja ili rada. Opremljen osmojezgrenim procesorom MediaTek Helio G100, s osam ili 12 gigabajta RAM-a i brzim punjenjem baterije kapaciteta 8.000 miliamper-sati na 33 vata, TCL NXTPAPER 11 Plus omogućuje učinkovit multitasking i cjelodnevne performanse za posao i zabavu.
EISA NOISE CANCELLING HEADPHONES 2025-2026
Sony WH-1000XM6
Slušalice Sony WH-1000XM6 pružaju izvanredne audio performanse zahvaljujući naprednim tehnološkim rješenjima. HD Noise Cancelling Processor QN3, uparen s 12 mikrofona, omogućuje smanjenje buke u stvarnom vremenu i na različitim frekvencijama, stvarajući imerzivno okruženje za slušanje. Zvuk visoke vjernosti postiže se putem 30-milimetarskih drajvera i LDAC kodeka, čime je osigurana precizna i jasna reprodukcija. Osim toga, širi nosač i preklopni dizajn povećavaju udobnost, koja je dodatno obogaćena autonomijom od 30 sati i brzim punjenjem od tri minute za tri sata korištenja. Ove specifikacije čine ih pouzdanim izborom za one koji na prvo mjesto stavljaju zvuk visoke kvalitete bez ometanja.
EISA IN-EAR HEADPHONES 2025-2026
Technics EAH-AZ100
Technics EAH-AZ100 koriste napredni drajver s tehnologijom magnetske tekućine i desetmilimetarskom membranom kako bi pružile preciznu reprodukciju, s jasnim visokim tonovima i dubokim, kontroliranim basovima, za uravnoteženu zvučnu pozornicu. Adaptivni sustav za poništavanje buke koristi više mikrofona kako bi se prilagodio okolini, čime se osigurava dosljedna kvaliteta zvuka u različitim uvjetima. Podrška za Dolby Atmos s praćenjem položaja glave, Bluetooth 5.3 i LDAC kodek omogućuju imerzivan prostorni zvuk i bežični streaming u visokoj rezoluciji. Ergonomski dizajn nadopunjen je setom od pet veličina silikonskih nastavaka za cjelodnevnu udobnost i sigurno prianjanje, što čini Technics EAH-AZ100 pouzdanim izborom za iznadprosječnu kvalitetu zvuka i korisničko iskustvo.
EISA PORTABLE LOUDSPEAKER 2025-2026
JBL Flip 7
Uz kompaktne dimenzije i masu od samo 560 grama, JBL Flip 7 dizajniran je za jednostavnu prenosivost bez kompromisa po pitanju izdržljivosti, zahvaljujući certifikatu IP68 za otpornost na vodu, prašinu i padove. Unaprijeđena akustična arhitektura uključuje redizajnirani visokotonac i JBL-ovu patentiranu tehnologiju AI Sound Boost, koja u stvarnom vremenu dinamički poboljšava jasnoću i odziv basa. Zvučnik također podržava zvuk bez gubitaka putem USB-C veze i nudi do 16 sati autonomije uz Playtime Boost, što ga čini pouzdanim suputnikom za dugotrajno slušanje, kod kuće ili na otvorenom. Ova poboljšanja, usmjerena na praktičnost, predstavljaju Flip 7 kao dobro zaokruženo rješenje za zvuk u pokretu.
EISA PORTABLE PROJECTOR 2025-2026
Yaber T1 Pro
Yaber T1 Pro je ultraprijenosni pametni projektor, elegantnog valjkastog oblika, dizajniran za prikaz ekspanzivne slike. LCD/LED sustav projicira sliku dijagonale od 80 do 120 inča, što ga čini savršenim za korištenje kod kuće ili na putovanju. Projektor teži samo 1,25 kilograma i opremljen je robusnim najlonskim remenom i silikonskom ručkom za sigurno prenošenje, dok se postolje može rotirati za 180 stupnjeva kako bi se omogućile raznolike opcije postavljanja na zid ili strop. Predinstalirane su certificirane streaming aplikacije poput Netflixa, YouTubea i Prime Videa, a postavke su pojednostavljene zahvaljujući automatskom fokusu, korekciji kuta i poravnanja te izbjegavanju prepreka. Integrirani zvučnik snage osam vata, obogaćen tehnologijom TurboSonic, pruža zvuk bez vanjskih dodataka, čime se zaokružuje ovaj bogat paket namijenjen zabavi bilo gdje.
EISA OUTDOOR PROJECTOR 2025-2026
(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE & VIDEO)
XGIMI MoGo 4
Kompaktan i valjkast, stane u svaki ruksak, a ipak može preobraziti terasu, kamp ili krov zgrade u živopisno kino. Uz sjajni DLP/LED mehanizam (1080p, 460 ISO lumena) i par harman/kardon zvučnika snage šest vata, pruža bogatu sliku i imerzivan zvuk, čak i bez potpunog zamračenja i dodatne opreme. Na otvorenom se ističe ugrađenim postoljem s rotacijom od 360 stupnjeva, što omogućuje jednostavno usmjeravanje projektora prema zidu, stropu ili platnu. Njegova svestranost dolazi do izražaja kroz opcije poput automatske korekcije kuta i ugrađene baterije s autonomijom od dva i pol sata. Bilo da se radi o projekciji u sumrak, spontanom gamingu pod zvijezdama ili ambijentalnom light showu uz glazbu, MoGo 4 se bez problema prilagođava. Dodajte tome Google TV, HDMI ARC i RGB osvjetljenje, i dobivate moćan uređaj spreman za slavlje.
KATEGORIJA HI-FI
EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2025-2026
Sonus faber Sonetto V G2
EISA STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2025-2026
KEF Q Concerto Meta
EISA PREMIUM STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2025-2026
Dynaudio Contour 20 Black Edition
EISA BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2025-2026
Triangle Borea BR04
EISA BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2025-2026
Radiant Acoustics Clarity 4.2
EISA ACTIVE LOUDSPEAKERS 2025-2026
Dynaudio Confidence 20A
EISA HIGH-END STREAMING LOUDSPEAKERS 2025-2026
Focal DIVA UTOPIA
EISA LOUDSPEAKER SERIES 2025-2026
DALI RUBIKORE Series
EISA BEST VALUE INTEGRATED AMPLIFIER 2025-2026
Musical Fidelity B1xi
EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2025-2026
Marantz MODEL 10
EISA BEST VALUE STREAMING AMPLIFIER 2025-2026
Eversolo Play
EISA PRE/POWER AMPLIFIER 2025-2026
Quad 33 & Quad 303
EISA STREAMING AMPLIFIER 2025-2026
Marantz MODEL 60n
EISA PHONO PREAMPLIFIER 2025-2026
Musical Fidelity M8x Vinyl
EISA HI-FI SYSTEM 2025-2026
Denon DP-3000NE, DCD-3000NE & PMA-3000NE
EISA DAC 2025-2026
Hegel D50
EISA MULTIROOM STREAMER 2025-2026
Bluesound NODE ICON
EISA STREAMER 2025-2026
FiiO S15
EISA PREMIUM STREAMER 2025-2026
Eversolo DMP-A10
EISA BEST VALUE TURNTABLE 2025-2026
Pro-Ject E1.2
EISA TURNTABLE 2025-2026
Technics SL-1300G
EISA PREMIUM TURNTABLE 2025-2026
European Audio Team F-Dur
EISA CARTRIDGE 2025-2026
Nagaoka MP-700
EISA BEST VALUE HEADPHONES 2025-2026
Sennheiser HD 550
EISA PREMIUM HEADPHONES 2025-2026
Meze Audio POET
EISA HI-FI WIRELESS HEADPHONES 2025-2026
Bowers & Wilkins Px7 S3
EISA HEADPHONE AMPLIFIER 2025-2026
FiiO K17
EISA MUSIC PLAYBACK SOFTWARE 2025-2026
Audirvāna Studio
EISA SUBWOOFER 2025-2026
SVS SB17-Ultra R|Evolution
KATEGORIJA PHOTOGRAPHY
EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026
Sony Alpha 1 II
EISA PROFESSIONAL CAMERA 2025-2026
Canon EOS R1
EISA FULL-FRAME CAMERA 2025-2026
Canon EOS R5 Mark II
EISA BEST BUY CAMERA 2025-2026
Nikon Z5II
EISA APS-C CAMERA 2025-2026
Nikon Z50II
EISA COMPACT CAMERA 2025-2026
FUJIFILM GFX100RF
EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2025-2026
Panasonic LUMIX S1RII
EISA MICRO FOUR THIRDS CAMERA 2025-2026
OM System OM-3
EISA VLOGGING CAMERA 2025-2026
Canon PowerShot V1
EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026
Sony FE 50-150mm F2 GM
EISA BEST BUY LENS 2025-2026
Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.4
EISA STANDARD LENS 2025-2026
Canon RF 50mm F1.4L VCM
EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026
Sony FE 28-70mm F2 GM
EISA PORTRAIT LENS 2025-2026
Sony FE 85mm F1.4 GM II
EISA MACRO LENS 2025-2026
TAMRON 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD
EISA PHOTO/VIDEO LENS 2025-2026
Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ
EISA SUPERZOOM LENS 2025-2026
TAMRON 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD
EISA TELEPHOTO LENS 2025-2026
FUJIFILM Fujinon XF500mmF5.6 R LM OIS WR
EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2025-2026
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z
EISA ULTRA-TELEPHOTO ZOOM LENS 2025-2026
Sigma 300-600mm F4 DG OS | Sports
EISA ULTRA-WIDEANGLE LENS 2025-2026
Sony FE 16mm F1.8 G
EISA WIDE ANGLE LENS 2025-2026
Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.2 S
EISA PHOTO ACCESSORY 2025-2026
Canon imagePROGRAF PRO-1100
EISA ANALOG PRODUCT 2025-2026
VALOI easy120 and easy35
EISA PHOTO SOFTWARE 2025-2026
Zoner Studio
KATEGORIJA HOME THEATRE & VIDEO
EISA BEST BUY OLED TV 2025-2026
Philips 55OLED810
EISA BEST BUY MINI LED TV 2025-2026
Hisense 65U7Q PRO
EISA BEST HOME THEATRE OLED TV 2025-2026
Philips 65OLED+950
EISA GAMING TV 2025-2026
TCL 55C6K
EISA GIANT TV 2025-2026
Hisense 100U7Q
EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2025-2026
TCL 85C9K
EISA PREMIUM MINI LED TV 2025-2026
Hisense 65U8Q
EISA PREMIUM OLED TV 2025-2026
Loewe stellar 65 dr+
EISA STATEMENT TV 2025-2026
TCL 98C8K
EISA FAMILY TV 2025-2026
TCL 75C7K
EISA OLED TV 2025-2026
Samsung QE65S95F
EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026
TCL Q65H
EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025-2026
Hisense HT SATURN
EISA SOUNDBAR SYSTEM 2025-2026
Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021
EISA PREMIUM HOME THEATRE AMPLIFIER 2025-2026
Denon AVC-A10H
EISA FAMILY PROJECTOR 2025-2026
Hisense M2 Pro
EISA UST PROJECTOR 2025-2026
Hisense PX3-PRO
EISA HOME THEATRE DISC PLAYER 2025-2026
MAGNETAR UDP900 MKII
EISA SUBWOOFER 2025-2026
SVS SB17-Ultra R|Evolution
KATEGORIJA INCAR ELECTRONICS
EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2025-2026
Ground Zero GZDSP 6-10SQ
EISA IN-CAR AMPLIFIER 2025-2026
STEG K4.01 II
EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2025-2026
HELIX V EIGHT DSP ULTIMATE
EISA IN-CAR STREAMING AMPLIFIER 2025-2026
ESX QS-TWO-BT
EISA IN-CAR UPGRADE 2025-2026
Musway M6v4
EISA IN-CAR DSP SOFTWARE 2025-2026
DSP PC-Tool 6
EISA IN-CAR INTEGRATION 2025-2026
Musway myCON
EISA IN-CAR HIGH END COMPONENT 2025-2026
Morel Supremo 63 Special Edition
EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2025-2026
Bose on Mazda CX60/CX80