EISA Awards 2025-2026 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade održano je tijekom lipnja i srpnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e, bio i jedini predstavnik Hrvatske na tom žiriranju, sada već dvanaestu godinu zaredom. Predstavnik Buga rukovodio je glasanjem u kategoriji Mobile Devices, s obzirom na to da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja.

Na odabiru laureata radilo je šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, s obzirom na to da je uvjet za davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.

U nastavku se tako možete detaljno upoznati s pobjednicima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama. EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju, kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web-stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA SMARTPHONE 2025-2026

HONOR 400

HONOR 400 donosi impresivne specifikacije i pruža izvanredne performanse za širok krug korisnika. Njegov 6,55-inčni AMOLED zaslon, s osvjetljenjem od 5.000 nita i rezolucijom od 2.736 x 1.264 piksela, nudi oštar prikaz i izvrsnu vidljivost u uvjetima pojačanog svjetla, postavljajući visoke standarde unutar svoje klase. Sustav kamera od 200 megapiksela poboljšan je AI tehnologijom i snima detaljne fotografije uz pomoć napredne obrade, dok baterija od silicij-ugljične tehnologije kapaciteta 5.300 miliamper-sati, uparena s brzim punjenjem od 66 vata, osigurava dugotrajne performanse i brzo punjenje. Ovo je neodoljiv izbor za korisnike koji traže pouzdanu tehnologiju visokih performansi.

EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2025-2026

Motorola Razr 60 Ultra

Čipset Snapdragon 8 Elite od tri nanometra, sa 16 gigabajta LPDDR5X RAM memorije, osigurava da Motorola Razr 60 Ultra obavlja zahtjevne zadatke, poput gaminga i multitaskinga, uz 25 posto manju potrošnju energije, zadržavajući učinkovitost i u sklopljenom i u rasklopljenom obliku. Preklopni dizajn sadrži sedmoinčni pOLED zaslon rezolucije 2.992 x 1.224 piksela i osvježavanja od 165 herca, dok se s vanjske strane nalazi jednako sposoban četveroinčni pOLED zaslon, koji omogućuje glatku interakciju i korištenje aplikacija bez rasklapanja. Baterija kapaciteta 4.700 miliamper-sati i TurboPower punjenje od 68 vata omogućuju više od 36 sati korištenja i punjenje u oko 40 minuta, što dodatno povećava praktičnost kompaktne Motorole Razr 60 Ultra.

EISA PHOTO & VIDEO SMARTPHONE 2025-2026

(kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Xiaomi 15 Ultra

Sustav od četiri kamere sa Sonyjevim jednoinčnim senzorom LYT-900 i otvorom blende f/1.63 osigurava da Xiaomi 15 Ultra snima detaljne fotografije s izvrsnim dinamičkim rasponom u različitim uvjetima osvjetljenja. Periskopski telefoto objektiv od 200 megapiksela, s fokalnom duljinom od 100 milimetara i otvorom blende f/2.6, omogućuje precizno optičko povećanje do 4,3 puta, uz zadržavanje jasnoće kod udaljenih objekata. Kolorne profile prilagodila je Leica, a 4K videozapisi pri 120 sličica u sekundi, s 10-bitnim naprednim gradiranjem boja i alatima koje podržava AI, čine ovaj uređaj izvrsnim izborom za ljubitelje fotografije i videa.

EISA AI SMARTPHONE 2025-2026

Samsung Galaxy S25 Ultra

Pogonjen čipsetom Snapdragon 8 Elite, s 40 posto poboljšanim AI sposobnostima, Samsung Galaxy S25 Ultra donosi naprednu AI obradu za opcije poput jezične pretrage i akcija kroz više aplikacija, omogućujući glatku automatizaciju zadataka. Ultraširoka kamera od 50 megapiksela uparena je sa sustavom ProVisual Engine i poboljšava fotografije i videozapise u uvjetima slabog osvjetljenja pomoću AI uklanjanja šuma i 10-bitnog HDR snimanja za iznadprosječnu preciznost boja. Personal Data Engine osigurava Knox Vault i pruža enkriptiranu AI personalizaciju na samom uređaju, nudeći iskustvo krojeno po mjeri, uz naglasak na privatnosti. Ove specifikacije omogućuju učinkovitu, sigurnu i smisleno integriranu AI interakciju, postavljajući visoke standarde za pametne telefone u 2025. godini.

EISA SMARTWATCH 2025-2026

Huawei Watch 5

Izvanredna izdržljivost baterije, koja traje do 11 dana u Ultra-Long načinu rada za model od 46 milimetara i sedam dana za model od 42 milimetra, omogućuje dugotrajno korištenje Huawei Watch 5, uz funkcije poput nadzora srčanog ritma, praćenja sna i obavijesti. Vrhunski materijali, uključujući titan i nehrđajući čelik 904L iz zrakoplovne industrije, kombinirani su s poliranim ili brušenim završnim obradama kako bi se osigurala izdržljivost i profinjena estetika, prikladna za razne prilike. Napredno praćenje zdravstvenih parametara poboljšano je X-Tap senzorom za precizan EKG i zasićenost kisikom, a nadopunjeno živopisnim LTPO 2.0 AMOLED zaslonom koji pruža besprijekorno korisničko iskustvo kroz dinamičko osvježavanje za optimalnu učinkovitost.

EISA TABLET 2025-2026

TCL NXTPAPER 11 Plus

Zaslon od 11,5 inča s rezolucijom 2.2K i osvježavanjem od 120 herca na modelu TCL NXTPAPER 11 Plus koristi tehnologiju NXTPAPER 4.0, koja primjenjuje nanomatričnu litografiju za prikaz oštrih slika bez odsjaja, uz stopostotnu pokrivenost sRGB palete za precizan prikaz boja. AI pokreće Smart Eye Comfort Mode za prilagodbu osvjetljenja, kontrasta i temperature boja, ovisno o različitim scenarijima korištenja, čime se smanjuje naprezanje očiju tijekom duljeg čitanja ili rada. Opremljen osmojezgrenim procesorom MediaTek Helio G100, s osam ili 12 gigabajta RAM-a i brzim punjenjem baterije kapaciteta 8.000 miliamper-sati na 33 vata, TCL NXTPAPER 11 Plus omogućuje učinkovit multitasking i cjelodnevne performanse za posao i zabavu.

EISA NOISE CANCELLING HEADPHONES 2025-2026

Sony WH-1000XM6

Slušalice Sony WH-1000XM6 pružaju izvanredne audio performanse zahvaljujući naprednim tehnološkim rješenjima. HD Noise Cancelling Processor QN3, uparen s 12 mikrofona, omogućuje smanjenje buke u stvarnom vremenu i na različitim frekvencijama, stvarajući imerzivno okruženje za slušanje. Zvuk visoke vjernosti postiže se putem 30-milimetarskih drajvera i LDAC kodeka, čime je osigurana precizna i jasna reprodukcija. Osim toga, širi nosač i preklopni dizajn povećavaju udobnost, koja je dodatno obogaćena autonomijom od 30 sati i brzim punjenjem od tri minute za tri sata korištenja. Ove specifikacije čine ih pouzdanim izborom za one koji na prvo mjesto stavljaju zvuk visoke kvalitete bez ometanja.

EISA IN-EAR HEADPHONES 2025-2026

Technics EAH-AZ100

Technics EAH-AZ100 koriste napredni drajver s tehnologijom magnetske tekućine i desetmilimetarskom membranom kako bi pružile preciznu reprodukciju, s jasnim visokim tonovima i dubokim, kontroliranim basovima, za uravnoteženu zvučnu pozornicu. Adaptivni sustav za poništavanje buke koristi više mikrofona kako bi se prilagodio okolini, čime se osigurava dosljedna kvaliteta zvuka u različitim uvjetima. Podrška za Dolby Atmos s praćenjem položaja glave, Bluetooth 5.3 i LDAC kodek omogućuju imerzivan prostorni zvuk i bežični streaming u visokoj rezoluciji. Ergonomski dizajn nadopunjen je setom od pet veličina silikonskih nastavaka za cjelodnevnu udobnost i sigurno prianjanje, što čini Technics EAH-AZ100 pouzdanim izborom za iznadprosječnu kvalitetu zvuka i korisničko iskustvo.

EISA PORTABLE LOUDSPEAKER 2025-2026

JBL Flip 7

Uz kompaktne dimenzije i masu od samo 560 grama, JBL Flip 7 dizajniran je za jednostavnu prenosivost bez kompromisa po pitanju izdržljivosti, zahvaljujući certifikatu IP68 za otpornost na vodu, prašinu i padove. Unaprijeđena akustična arhitektura uključuje redizajnirani visokotonac i JBL-ovu patentiranu tehnologiju AI Sound Boost, koja u stvarnom vremenu dinamički poboljšava jasnoću i odziv basa. Zvučnik također podržava zvuk bez gubitaka putem USB-C veze i nudi do 16 sati autonomije uz Playtime Boost, što ga čini pouzdanim suputnikom za dugotrajno slušanje, kod kuće ili na otvorenom. Ova poboljšanja, usmjerena na praktičnost, predstavljaju Flip 7 kao dobro zaokruženo rješenje za zvuk u pokretu.

EISA PORTABLE PROJECTOR 2025-2026

Yaber T1 Pro

Yaber T1 Pro je ultraprijenosni pametni projektor, elegantnog valjkastog oblika, dizajniran za prikaz ekspanzivne slike. LCD/LED sustav projicira sliku dijagonale od 80 do 120 inča, što ga čini savršenim za korištenje kod kuće ili na putovanju. Projektor teži samo 1,25 kilograma i opremljen je robusnim najlonskim remenom i silikonskom ručkom za sigurno prenošenje, dok se postolje može rotirati za 180 stupnjeva kako bi se omogućile raznolike opcije postavljanja na zid ili strop. Predinstalirane su certificirane streaming aplikacije poput Netflixa, YouTubea i Prime Videa, a postavke su pojednostavljene zahvaljujući automatskom fokusu, korekciji kuta i poravnanja te izbjegavanju prepreka. Integrirani zvučnik snage osam vata, obogaćen tehnologijom TurboSonic, pruža zvuk bez vanjskih dodataka, čime se zaokružuje ovaj bogat paket namijenjen zabavi bilo gdje.

EISA OUTDOOR PROJECTOR 2025-2026

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE & VIDEO)

XGIMI MoGo 4

Kompaktan i valjkast, stane u svaki ruksak, a ipak može preobraziti terasu, kamp ili krov zgrade u živopisno kino. Uz sjajni DLP/LED mehanizam (1080p, 460 ISO lumena) i par harman/kardon zvučnika snage šest vata, pruža bogatu sliku i imerzivan zvuk, čak i bez potpunog zamračenja i dodatne opreme. Na otvorenom se ističe ugrađenim postoljem s rotacijom od 360 stupnjeva, što omogućuje jednostavno usmjeravanje projektora prema zidu, stropu ili platnu. Njegova svestranost dolazi do izražaja kroz opcije poput automatske korekcije kuta i ugrađene baterije s autonomijom od dva i pol sata. Bilo da se radi o projekciji u sumrak, spontanom gamingu pod zvijezdama ili ambijentalnom light showu uz glazbu, MoGo 4 se bez problema prilagođava. Dodajte tome Google TV, HDMI ARC i RGB osvjetljenje, i dobivate moćan uređaj spreman za slavlje.

KATEGORIJA HI-FI

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2025-2026

Sonus faber Sonetto V G2

EISA STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2025-2026

KEF Q Concerto Meta

EISA PREMIUM STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2025-2026

Dynaudio Contour 20 Black Edition

EISA BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2025-2026

Triangle Borea BR04

EISA BOOKSHELF LOUDSPEAKERS 2025-2026

Radiant Acoustics Clarity 4.2

EISA ACTIVE LOUDSPEAKERS 2025-2026

Dynaudio Confidence 20A

EISA HIGH-END STREAMING LOUDSPEAKERS 2025-2026

Focal DIVA UTOPIA

EISA LOUDSPEAKER SERIES 2025-2026

DALI RUBIKORE Series

EISA BEST VALUE INTEGRATED AMPLIFIER 2025-2026

Musical Fidelity B1xi

EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2025-2026

Marantz MODEL 10

EISA BEST VALUE STREAMING AMPLIFIER 2025-2026

Eversolo Play

EISA PRE/POWER AMPLIFIER 2025-2026

Quad 33 & Quad 303

EISA STREAMING AMPLIFIER 2025-2026

Marantz MODEL 60n

EISA PHONO PREAMPLIFIER 2025-2026

Musical Fidelity M8x Vinyl

EISA HI-FI SYSTEM 2025-2026

Denon DP-3000NE, DCD-3000NE & PMA-3000NE

EISA DAC 2025-2026

Hegel D50

EISA MULTIROOM STREAMER 2025-2026

Bluesound NODE ICON

EISA STREAMER 2025-2026

FiiO S15

EISA PREMIUM STREAMER 2025-2026

Eversolo DMP-A10

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2025-2026

Pro-Ject E1.2

EISA TURNTABLE 2025-2026

Technics SL-1300G

EISA PREMIUM TURNTABLE 2025-2026

European Audio Team F-Dur

EISA CARTRIDGE 2025-2026

Nagaoka MP-700

EISA BEST VALUE HEADPHONES 2025-2026

Sennheiser HD 550

EISA PREMIUM HEADPHONES 2025-2026

Meze Audio POET

EISA HI-FI WIRELESS HEADPHONES 2025-2026

Bowers & Wilkins Px7 S3

EISA HEADPHONE AMPLIFIER 2025-2026

FiiO K17

EISA MUSIC PLAYBACK SOFTWARE 2025-2026

Audirvāna Studio

EISA SUBWOOFER 2025-2026

SVS SB17-Ultra R|Evolution

KATEGORIJA PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2025-2026

Sony Alpha 1 II

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2025-2026

Canon EOS R1

EISA FULL-FRAME CAMERA 2025-2026

Canon EOS R5 Mark II

EISA BEST BUY CAMERA 2025-2026

Nikon Z5II

EISA APS-C CAMERA 2025-2026

Nikon Z50II

EISA COMPACT CAMERA 2025-2026

FUJIFILM GFX100RF

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2025-2026

Panasonic LUMIX S1RII

EISA MICRO FOUR THIRDS CAMERA 2025-2026

OM System OM-3

EISA VLOGGING CAMERA 2025-2026

Canon PowerShot V1

EISA LENS OF THE YEAR 2025-2026

Sony FE 50-150mm F2 GM

EISA BEST BUY LENS 2025-2026

Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.4

EISA STANDARD LENS 2025-2026

Canon RF 50mm F1.4L VCM

EISA STANDARD ZOOM LENS 2025-2026

Sony FE 28-70mm F2 GM

EISA PORTRAIT LENS 2025-2026

Sony FE 85mm F1.4 GM II

EISA MACRO LENS 2025-2026

TAMRON 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD

EISA PHOTO/VIDEO LENS 2025-2026

Nikon NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ

EISA SUPERZOOM LENS 2025-2026

TAMRON 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD

EISA TELEPHOTO LENS 2025-2026

FUJIFILM Fujinon XF500mmF5.6 R LM OIS WR

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2025-2026

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM Z

EISA ULTRA-TELEPHOTO ZOOM LENS 2025-2026

Sigma 300-600mm F4 DG OS | Sports

EISA ULTRA-WIDEANGLE LENS 2025-2026

Sony FE 16mm F1.8 G

EISA WIDE ANGLE LENS 2025-2026

Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

EISA PHOTO ACCESSORY 2025-2026

Canon imagePROGRAF PRO-1100

EISA ANALOG PRODUCT 2025-2026

VALOI easy120 and easy35

EISA PHOTO SOFTWARE 2025-2026

Zoner Studio

KATEGORIJA HOME THEATRE & VIDEO

EISA BEST BUY OLED TV 2025-2026

Philips 55OLED810

EISA BEST BUY MINI LED TV 2025-2026

Hisense 65U7Q PRO

EISA BEST HOME THEATRE OLED TV 2025-2026

Philips 65OLED+950

EISA GAMING TV 2025-2026

TCL 55C6K

EISA GIANT TV 2025-2026

Hisense 100U7Q

EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2025-2026

TCL 85C9K

EISA PREMIUM MINI LED TV 2025-2026

Hisense 65U8Q

EISA PREMIUM OLED TV 2025-2026

Loewe stellar 65 dr+

EISA STATEMENT TV 2025-2026

TCL 98C8K

EISA FAMILY TV 2025-2026

TCL 75C7K

EISA OLED TV 2025-2026

Samsung QE65S95F

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026

TCL Q65H

EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025-2026

Hisense HT SATURN

EISA SOUNDBAR SYSTEM 2025-2026

Sharp Q HT-SBW55121 & HT-SPR52021

EISA PREMIUM HOME THEATRE AMPLIFIER 2025-2026

Denon AVC-A10H

EISA FAMILY PROJECTOR 2025-2026

Hisense M2 Pro

EISA UST PROJECTOR 2025-2026

Hisense PX3-PRO

EISA HOME THEATRE DISC PLAYER 2025-2026

MAGNETAR UDP900 MKII

EISA SUBWOOFER 2025-2026

SVS SB17-Ultra R|Evolution

KATEGORIJA INCAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2025-2026

Ground Zero GZDSP 6-10SQ

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2025-2026

STEG K4.01 II

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2025-2026

HELIX V EIGHT DSP ULTIMATE

EISA IN-CAR STREAMING AMPLIFIER 2025-2026

ESX QS-TWO-BT

EISA IN-CAR UPGRADE 2025-2026

Musway M6v4

EISA IN-CAR DSP SOFTWARE 2025-2026

DSP PC-Tool 6

EISA IN-CAR INTEGRATION 2025-2026

Musway myCON

EISA IN-CAR HIGH END COMPONENT 2025-2026

Morel Supremo 63 Special Edition

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2025-2026

Bose on Mazda CX60/CX80