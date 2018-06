Ljetni dvobroj Buga za službeni početak ljeta

Želite li saznati koji su najbolji jeftini mobiteli ili kako urediti svoj desktop ili koji alternativni domenski poslužitelj odabrati ili koja je navigacija najbolja za bicikl - odgovore potražite u Bugu! A kao poseban plus uz dvobroj Buga dolaze “Vipnetovi kuponi” uz pomoć kojih možete ostvariti popust od nemalih 500 kuna pri kupnji određenih mobitela

Dugo toplo ljeto je pred nama, a da bi sve bilo na svome mjestu za službeni početak ljeta morate nabaviti Bugov dvobroj, koji danas dolazi na kioske, a pretplatnicima je poslan još prije par dana.

Nadamo se da će većina vas barem dio svog godišnjeg odmora iskoristiti tijekom ljeta, a onim mlađima sada su školski praznici, pa će tako potencijalno mnogi od nas imati i ponešto slobodnog vremena tijekom srpnja i kolovoza. Zato smo vam priredili sadržajno vrlo šarolik broj, ima tema i za one koji će biti mobilni, kao i one koji planiraju doma baviti se svojim stolnim računalom.

Sve je teže opravdati odluku o kupnji skupih mobitela o kojima, i mi i svi ostali, najčešće i pišemo jer su to jednostavno – flagship modeli. Zato samo odlučili za ovo ljeto prikupiti jeftine mobitele i provjeriti što se može dobiti za nekoliko puta manje iznose. Pri tome smo postavili cjenovni limit od otprilike dvije tisuće kuna, i samo jedan tehnički uvjet – ekran s punom HD razlučivosti. Tako smo izbjegli nekvalitetnije mobitele za koje je upitno koliko ih ima svrhe recenzirati. Kupce koji kupuju prema kriteriju “dajte mi najjeftinije što imate” ni ne zanimaju usporedbe s modelima koji su i kunu skuplji.

I ovog mjeseca Davor je odradio temu broja, srećom pa je pred nama ljetna pauza jer bi mu mogla već para krenuti na uši koliko je kontinuirano u punom pogonu. Krajnje je vrijeme da i on uzme mali predah…

Nije zakazao ni njegov kolega iz BugLaba Denis, koji je, uz niz “manjih” recenzija, odradio veliki hard-test matičnih ploča za drugu generaciju AMD-ovih Ryzena. Radi se o procesorima nastalim kroz 12-nanometarski proces i baziranim na arhitekturi Zen+. Iako oni rade i na starijim pločama (koje se temelje na čipsetima X370 i B350), AMD je lansirao i nove ploče s čipsetom X470. Što je kod tog čipseta novo, koliko je bolji od prethodne generacije, i kakve se sve ploče nude – saznate ćete iz velikog Denisovog usporednog testa.

Početkom lipnja održan je Computex, na kojem je predstavljen prijenosnik Acer Predator Helios 500, temeljen na stolnom (!) procesoru Ryzen 7 2700 i stolnom (!) GPU Radeon RX Vega 56. Dobili smo to čudo na test (kao inženjerski primjerak). Skup, moćan, ali ne i bez mana…

Sve više ljudi i kod nas vozi bicikl, i ne samo da bi lakše kroz prometnu gužvu došli do posla ili škole, već ga voze i iz rekreativnih ili sportskih pobuda. Ako spadate među one koji se kreću nepoznatim terenima, bilo to u gradu, šumi ili nekim brdima, sigurno vam zna zatrebati i navigacija. Kakva rješenja za takve potrebe nudi Garmin istražio je Mario Baksa.

Imamo i nekoliko softverskih tema, a najveća je “pimpanje” desktopa u kojoj Matija daje savjete, uz opise sasvim konkretnih alata, kako uljepšati desktop na svom računalu. Mogućnosti su vrlo brojne, a rezultati mogu biti fascinantni. Svakako poslušajte i Matijin savjet – prije upuštanja u instaliranje specijaliziranih programa za “prčkanje” po desktopu i postavkama sustava, napravite backup, odnosno točku za oporavak sustava. Svi opisani softver nalaze se i na Bugovom DVD-u.

Onima malo zahtjevnijima, koji vole podešavati svoje mrežne postavke s ciljem dobivanja boljih performansi, preporučamo tekst "Alternativni domenski poslužitelji". Uz opće informacije ima i savjeta kako provjeriti performanse DNS poslužitelja, a naravno i preporuka ponajboljih alternativaca koji vrijedi isprobati.

Denis se poigrao sa Steam Linkom, aplikaciju koja korisnicima omogućava da na zaigraju podržane naslove instalirane na svoje glavno računalo. Kako to radi u praksi - pročitajte u novom Bugu!

Kao i svakog ljeta, uz dvobroj Buga dolaze “Vipnetovi kuponi” uz pomoć kojih možete ostvariti popust od nemalih 500 kuna pri kupnji određenih mobitela. Sve upute i objašnjenja nalaze se u prigodnom tekstu.

Na samom kraju imamo kratak pregled ljetnih gadgeta, pa pogledajte s kakvim si sve “igračkama” možete ovo ljeto učiniti još ljepšim i zabavnijim.

Detaljan sadržaj novog Buga potražite na ovoj stranici, a ako želite pogledati i vide najavu pogledajte naš Tjednik (pregled novog Buga počinje na 07:10) koji se nalazi na YouTubeu.

Ako vi nama želite predložiti neki zanimljivi gadget koji ste nabavili ili ste o njemu samo čitali – javite nam se sugestijom da pišemo o njemu ili barem objavimo vašu sliku. Isto tako, ako uspješno “ušminkate” desktop svog računala na neki originalan način, pošaljite nam sliku toga ekrana, rado ćemo je objaviti. Možda se pronađe i neka majica kao znak pažnje za one koji se potrude poslati nam mail sa slikom u prilogu (pisma@bug.hr).