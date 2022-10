Globalna IT infrastruktura - ICT kao multiplikator razvoja

Prvih deset zemalja s najvećim brojem stanovnika koji nemaju pristup Internetu su Indija, Kina, Pakistan, Nigerija, Bangladeš, Indonezija, Etiopija, Demokratska Republika Kongo, Brazil i Egipat. S druge strane, Indija i Kina predvodnici su inovacija u pogledu softvera i hardvera, a istodobno prevelik broj stanovnika tih mnogoljudnih zemalja uopće nema pristup Internetu. No ne samo najnerazvijenije države, nego i one vrlo razvijene, imaju obavezu do 2030. godine radikalno promijeniti svoje mreže, informacijsko-komunikacijske sustave, uređaje i usluge, i učiniti ih znatno održivijima nego što su danas. Iako je u prvih sedam godina učinjen veliki napredak, još smo daleko od postizanja zacrtanih ciljeva UN-a, posebno nakon utjecaja covid-19 krize.