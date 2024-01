Znači li to da će cijele generacije IT stručnjaka, koji su se itekako izvještili u klasičnom računalstvu, postati tehnološki višak? Nikako, drugoj kvantnoj revoluciji može se priključiti i iz sredine karijere, i upravo su načini kako to postići osnovna ideja ovog prikaza. Kao što ni danas ne morate znati što se događa s elektronima dok skaču po slojevima poluvodiča u čipovima vašeg računala da biste stvorili vašu aplikaciju, tako ni u budućnosti nećete morati biti virtuoz u rješavanju parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Kao što je već slučaj i u klasičnom računalstvu, puno toga standardizirat će se i pripremiti za daljnju nadgradnju, ali za to će trebati savladati nove softverske alate, koje ćete ovdje upoznati. Zanimljivo, debagiranje kao pojam ostalo je invarijantno na kvantnu revoluciju, unatoč tome što na kvantna računala vrebaju nove pogreške, hardverske i softverske prirode. Ako vas ovaj pregled potakne i ohrabri na prvi korak prema kvantnom računalstvu, postigli smo upravo ono što smo namjeravali.