Logitech G512 X omogućuje kombiniranje analognih i mehaničkih prekidača

Na hrvatsko tržište stigla je nova Logitechova igraća tipkovnica, G512 X, koja omogućuje kombiniranje analognih i mehaničkih prekidača

Logitech je predstavio G512 X, novu igraču tipkovnicu namijenjen igračima koji žele veću razinu prilagodbe i preciznosti. Među glavnim novostima ističu se podrška za analogni unos putem TMR senzora te mogućnost prilagodbe prekidača prema vlastitim preferencijama.

Naime, jedna od ključnih značajki je tehnologija Dual Swap, koja omogućuje kombiniranje analognih i mehaničkih prekidača unutar iste tipkovnice. Logitech navodi da se magnetski analogni prekidači mogu koristiti na odabranim tipkama za precizniju kontrolu kretanja, dok TMR senzori omogućuju registriranje različitih radnji ovisno o dubini pritiska tipke.

G512 X Foto: Logitech

Tipkovnica će biti dostupna u izvedbama s 75 i 98 tipki, a među ostalim značajkama ističu se podrška za 8K polling rate, prilagodljivi upravljački kotačići, RGB osvjetljenje te integrirani prostor za pohranu dodatnih prekidača i alata za njihovu zamjenu.

Logitech G512 X već se može kupiti u domaćim trgovinama po cijeni od 189,99 eura.