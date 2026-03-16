Sharkoon OfficePal KB70W i KB70W Silent - mehaničke tipkovnice za urede
Sharkoon OfficePal KB70W i KB70W Silent mehaničke su tipkovnice namijenjene uredskim korisnicima kojima je bitno da je tipkanje što tiše i što udobnije
Sharkoon je predstavio dvije nove tipkovnice unutar serije OfficePal. Ovoga puta je riječ o mehaničkim tipkovnicama KB70W i KB70W Silent za uredsko okruženje. Oba modela podržavaju dva načina rada – bežični i žični.
Korisnici koji se odluče spojiti tipkovnicu bežičnim putem mogu računati na oko 600 sati rada s jednim punjenjem baterije. Naime, unutar tipkovnice integrirana je baterija pozamašnog kapaciteta od 6.000 mAh. Za one druge, koji računalnu periferiju radije spajaju putem kabela tu je USB-C/USB-A kabel dužine 180 centimetara koji osim za spajanje tipkovnice služi i za punjenje njezine baterije.
|Značajka
|KB70W
|KB70W Silent
|Prekidači
|Linearni
|Tvorničko podmazivanje
|DA
|Sila pritiska
|41 ± 5g
|45 ± 10g
|Aktuacija
|2,0 ± 0,4 mm
|2,0 ± 0,5 mm
|Hot-swap
|DA
|Konstrukcija
|Gasket-mount
|Kapice
|PBT double‑shot
|Osvjetljenje
|ARGB (south‑facing)
|Povezivost
|USB‑C + 2.4 GHz
|Baterija
|6.000 mAh (do 600 sati rada)
Oba modela dijele istu konstrukciju, raspored i funkcionalnost, dok se razlika svodi na vrstu prekidača i akustički profil. KB70W i KB70W Silent koriste gasket-mount konstrukciju, pri kojoj se ploča s prekidačima oslanja na gumene umetke. Ovakav pristup smanjuje prijenos vibracija na kućište i ublažava udar tipki. Tipkovnice imaju polikarbonatnu ploču, PU damping i PBT double-shot kapice, što doprinosi stabilnosti tipki i dugotrajnosti oznaka. Oba modela koriste ARGB (south-facing) osvjetljenje koje smanjuje odsjaj i poboljšava kompatibilnost s različitim profilima kapica.
Raspored je ISO s ukupno 106 tipki, uključujući numerički blok, što ih čini pogodnima za uredske aplikacije i rad s dokumentima. Prekidači su linearni, tvornički podmazani s podrškom za hot-swap izmjenu. Sami prekidači imaju životni vijek od barem 50 milijuna pritisaka. Obje tipkovnice imaju mekši osjećaj pri tipkanju u odnosu na klasične mehaničke modele s krutom montažom. Silent verzija je tiša i pogodnija za otvorene urede ili rad u prostoru gdje buka može smetati, dok standardni KB70W ima tipičan linearni zvuk bez dodatnog prigušenja.
Tipkovnice su u potpunosti kompatibilne s VIA softverom, što omogućuje remapiranje tipki, izradu mikronaredbi i podešavanje osvjetljenja. Tipkovnice su opremljene sa 64 kB memorije koja služi za spremanje korisničkih postavki.
Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena je 79,90 €.