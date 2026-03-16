Sharkoon OfficePal KB70W i KB70W Silent - mehaničke tipkovnice za urede

Sharkoon je predstavio dvije nove tipkovnice unutar serije OfficePal. Ovoga puta je riječ o mehaničkim tipkovnicama KB70W i KB70W Silent za uredsko okruženje. Oba modela podržavaju dva načina rada – bežični i žični.

Korisnici koji se odluče spojiti tipkovnicu bežičnim putem mogu računati na oko 600 sati rada s jednim punjenjem baterije. Naime, unutar tipkovnice integrirana je baterija pozamašnog kapaciteta od 6.000 mAh. Za one druge, koji računalnu periferiju radije spajaju putem kabela tu je USB-C/USB-A kabel dužine 180 centimetara koji osim za spajanje tipkovnice služi i za punjenje njezine baterije.

OfficePal KB70W/OfficePal KB70W Silent Značajka KB70W KB70W Silent Prekidači Linearni Tvorničko podmazivanje DA Sila pritiska 41 ± 5g 45 ± 10g Aktuacija 2,0 ± 0,4 mm 2,0 ± 0,5 mm Hot-swap DA Konstrukcija Gasket-mount Kapice PBT double‑shot Osvjetljenje ARGB (south‑facing) Povezivost USB‑C + 2.4 GHz Baterija 6.000 mAh (do 600 sati rada)

Oba modela dijele istu konstrukciju, raspored i funkcionalnost, dok se razlika svodi na vrstu prekidača i akustički profil. KB70W i KB70W Silent koriste gasket-mount konstrukciju, pri kojoj se ploča s prekidačima oslanja na gumene umetke. Ovakav pristup smanjuje prijenos vibracija na kućište i ublažava udar tipki. Tipkovnice imaju polikarbonatnu ploču, PU damping i PBT double-shot kapice, što doprinosi stabilnosti tipki i dugotrajnosti oznaka. Oba modela koriste ARGB (south-facing) osvjetljenje koje smanjuje odsjaj i poboljšava kompatibilnost s različitim profilima kapica.

Raspored je ISO s ukupno 106 tipki, uključujući numerički blok, što ih čini pogodnima za uredske aplikacije i rad s dokumentima. Prekidači su linearni, tvornički podmazani s podrškom za hot-swap izmjenu. Sami prekidači imaju životni vijek od barem 50 milijuna pritisaka. Obje tipkovnice imaju mekši osjećaj pri tipkanju u odnosu na klasične mehaničke modele s krutom montažom. Silent verzija je tiša i pogodnija za otvorene urede ili rad u prostoru gdje buka može smetati, dok standardni KB70W ima tipičan linearni zvuk bez dodatnog prigušenja.

Tipkovnice su u potpunosti kompatibilne s VIA softverom, što omogućuje remapiranje tipki, izradu mikronaredbi i podešavanje osvjetljenja. Tipkovnice su opremljene sa 64 kB memorije koja služi za spremanje korisničkih postavki.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena je 79,90 €.