SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2 - tiha, kompaktna i vizualno drugačija
Sharkoon SGK50 S3 Ultimate Rev2 donosi kompaktan 75 % raspored, hot-swap fleksibilnost i poboljšanu akustiku, uz estetske dorade koje ga razlikuju od osnovnog SGK50 S3 modela
Unutar svoje SKILLER serije Sharkoon je predstavio novu, gamersku, tipkovnicu – SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2. Riječ je o kompaktnom,75%, modelu u posebnom „ocean“ dizajnu.
Osim vizualnog redizajna, ovaj model je dobio i neka dodatna poboljšanja, poput boljih, kvalitetnih kapica i poboljšane akustike. Naime, dodani su slojevi silikonskog dampinga, polikarbonatna ploča te su podešeni stabilizatori što u konačnici daje tiši i ugodniji zvuk pri tipkanju. Tipkovnica koristi linearne Sharkoon prekidače, no zahvaljujući hot-swap PCB-u korisnici ih mogu lako zamijeniti drugim modelima. Time se otvara mogućnost personalizacije prema vlastitim preferencijama, od taktilnih do clicky varijanti.
Kapice su izrađene od PBT plastike s dye-sub tehnikom, što im daje otpornost na habanje i dulji vijek trajanja. Uz tipkovnicu dolazi i podloga za miša u istom vizualnom stilu. Tipkovnica je kompatibilna s VIA i QMK softverom, što omogućuje naprednu prilagodbu funkcija tipki, makroa i slojeva. Ovo je značajka koja će najviše koristiti korisnicima koji žele preciznu kontrolu nad svojim radnim ili gaming okruženjem.
Tipkovnica je opremljena sa RGB osvjetljenjem kojemu je moguće prilagođavati jačinu kao i svjetlosne efekte. S računalom se spaja pomoću USB kabela dužine 180 cm. Za bolju konekciju Sharkoon se odlučio na pozlaćeni USB konektor, a za bolju izdržljivost kabel je opleten tkaninom.
Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 99,90 €.