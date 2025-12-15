SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2 - tiha, kompaktna i vizualno drugačija

Sharkoon SGK50 S3 Ultimate Rev2 donosi kompaktan 75 % raspored, hot-swap fleksibilnost i poboljšanu akustiku, uz estetske dorade koje ga razlikuju od osnovnog SGK50 S3 modela

Unutar svoje SKILLER serije Sharkoon je predstavio novu, gamersku, tipkovnicu – SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2. Riječ je o kompaktnom,75%, modelu u posebnom „ocean“ dizajnu.

Osim vizualnog redizajna, ovaj model je dobio i neka dodatna poboljšanja, poput boljih, kvalitetnih kapica i poboljšane akustike. Naime, dodani su slojevi silikonskog dampinga, polikarbonatna ploča te su podešeni stabilizatori što u konačnici daje tiši i ugodniji zvuk pri tipkanju. Tipkovnica koristi linearne Sharkoon prekidače, no zahvaljujući hot-swap PCB-u korisnici ih mogu lako zamijeniti drugim modelima. Time se otvara mogućnost personalizacije prema vlastitim preferencijama, od taktilnih do clicky varijanti.

Kapice su izrađene od PBT plastike s dye-sub tehnikom, što im daje otpornost na habanje i dulji vijek trajanja. Uz tipkovnicu dolazi i podloga za miša u istom vizualnom stilu. Tipkovnica je kompatibilna s VIA i QMK softverom, što omogućuje naprednu prilagodbu funkcija tipki, makroa i slojeva. Ovo je značajka koja će najviše koristiti korisnicima koji žele preciznu kontrolu nad svojim radnim ili gaming okruženjem.

SKILLER SGK50 S3 Ultimate Rev2 Sharkoon

Tipkovnica je opremljena sa RGB osvjetljenjem kojemu je moguće prilagođavati jačinu kao i svjetlosne efekte. S računalom se spaja pomoću USB kabela dužine 180 cm. Za bolju konekciju Sharkoon se odlučio na pozlaćeni USB konektor, a za bolju izdržljivost kabel je opleten tkaninom.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 99,90 €.