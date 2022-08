Bezosova jahta ipak će zaploviti, bez demontiranja povijesnog mosta u Rotterdamu

Vlasti Rotterdama nisu dale dozvolu za privremeno uklanjanje povijesnog mosta, kako bi ispod njega prošao najveći jedrenjak na svijetu, no brodogradilište je pronašlo alternativno rješenje

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeff Bezos, u tajnosti je dao sagraditi si luksuzni jedrenjak, najveći tog tipa na svijetu. Ipak, doznalo se da je upravo on naručitelj jahte Oceanco Y721, duge 127 metara, tipa škuna. Izrađen je u brodogradilištu Oceanco u Rotterdamu, a zbog svojih 70-ak metara visokih jarbola nije bio u stanju isploviti iz škvera prema otvorenom moru.

Na putu mu se, kako ste mogli čitati prošloga mjeseca, našao gotovo stotinu godina stari pokretni most Koningshaven, nadmika "De Hef" (lift). Nakon višemjesečnih pregovora i protestiranja lokalnog stanovništva, vlasti na kraju nisu dozvolile da se ovaj most rastavi samo kako bi ispod njega mogla proći Bezosova jahta. Tako je Oceanco došao u probleme jer izgrađeni jedrenjak nije mogao odvesti do mora i isporučiti naručitelju – što bi, za cijenu od oko 500 milijuna dolara, bilo sasvim očekivano.

Noćna plovidba tajnom rutom

Međutim, u međuvremenu su pronašli alternativno rješenje. Megajahta Oceanco Y721 porinuta je pod okriljem noći ranije ovoga tjedna, i to kako bi se izbjegla dodatna pozornost stanovništva i medija. Nakon toga su, također tijekom noći, odlučili zaploviti ovom jahtom dvostruko dužim i manje korištenim obilaznim putem, kojim je ovoliki jedrenjak mogao proći. Iako je bila riječ o dužem i zahtjevnijem noćnom putovanju, Bezosova ga je jahta prošla u samo tri sata – sve kako bi na odredište stigla prije svitanja.

Nizozemski novinar Hanco Bol s portala Dutch Yachting bio je očevidac ovog neobičnog transporta. Kaže kako mu je bilo gotovo onemogućeno fotografiranje jedrenjaka, iako ga je vidio s jednog od mostova. Posada je, ugledavši ga, prema njemu usmjerila snažan reflektor kako bi mu otežala posao.

Ipak, ovaj je portal uspio objaviti nekoliko kadrova na kojem se vide tegljači kako vuku ogromni jedrenjak, i to bez jarbola postavljenih na njemu. Kontroverze su očito bile toliko velike da brod, čak i bez jarbola, nisu željeli provući ispod mosta De Hef, niti ga izložiti pogledima znatiželjnih prolaznika (neki od kojih su već bili najavljivali da će ga gađati jajima prođe li onuda).