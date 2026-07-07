EU odbija obustaviti biometrijske granične kontrole unatoč zahtjeva zrakoplovnih kompanija

Tjedan dana prije vrhunca ljetne sezone zrakoplovni sektor upozorava na višesatna čekanja, a pojedini letovi polijeću poluprazni jer putnici ne stignu na vrijeme proći graničnu kontrolu. Savjet: u zračnu luku valja doći ranije

Bug.hr utorak, 7. srpnja 2026. u 23:12
📷 Bug/AI
Bug/AI

Europska unija službeno je odbila zahtjeve zrakoplovnih prijevoznika i udruženja zračnih luka za potpunu obustavu provedbe sustava ulaska/izlaska, novog biometrijskog sustava provjere granica, EES - Entry/Exit System, o čijim smo nevoljama nedavno pisali na stranicama Autoneta. Sustav EES razvijan je osam godina radi jačanja sigurnosti nakon terorističkih napada u Parizu i Bruxellesu. Zamjenjuje tradicionalno pečatiranje putovnica skeniranjem otisaka prstiju i prepoznavanjem lica za državljane trećih zemalja, uključujući Veliku Britaniju nakon Brexita.

Dužnosnici EU-a priznaju da sustav trenutačno ima oko 20 kritičnih točaka na kojima nastaju velike gužve, no privremeno ukidanje pravila ne smatraju opcijom.

Zašto Bruxelles ne popušta

Visoki dužnosnici Europske komisije ističu da bi parcijalna obustava, odnosno primjena sustava u jednim državama i suspenzija u drugima, dovela do dodatnog kaosa i situacija u kojima bi putnici ostajali zarobljeni na prijelazima. Od ukupno 1.500 graničnih točaka unutar schengenskog prostora, problematičnim se smatra njih 20. Bruxelles poručuje da je rješavanje lokalnih zastoja odgovornost samih država članica, koje trebaju uvesti dodatne mjere za ubrzanje protoka.

Prvih rezultata ima, tvrdi Bruxelles

Prema podacima Bruxellesa, sustav već pokazuje planirane rezultate. Zabilježeno je 110 milijuna putovanja u schengensku zonu i iz nje, a ulazak je odbijen za oko 44.500 osoba. Glavni razlog odbijanja bio je nedostatak odgovarajućeg opravdanja za boravak, dok se oko 9.000 slučajeva odnosilo na prekoračenje dopuštenog boravka od 90 dana.

Rok koji ističe u rujnu

Zračne luke traže trajnu fleksibilnost, no EU podsjeća da postojeća pravila već dopuštaju privremenu suspenziju biometrijske registracije u intervalima od šest sati ako redovi postanu neupravljivi. Ta mogućnost istječe u rujnu. Unatoč pritisku turističkog i avijacijskog sektora, nijedna država članica dosad nije službeno zatražila produljenje izuzeća nakon ljetne sezone.

 

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