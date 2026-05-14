EU uvodi pravilo o "jedinstvenoj karti" za lakša putovanja željeznicom

Europska komisija predložila je paket mjera za uvođenje jedinstvenih karata i jačanje prava putnika, čime se planiranje prekograničnih putovanja vlakom pojednostavljuje i čini transparentnijim

Sandro Vrbanus četvrtak, 14. svibnja 2026. u 16:05

Europska komisija predstavila je novi paket mjera usmjeren na temeljitu reformu sustava putovanja željeznicom unutar Europske unije. Glavni cilj ovih prijedloga je uklanjanje administrativnih i tehničkih prepreka koje trenutačno otežavaju planiranje, usporedbu i rezervaciju prekograničnih putovanja. Prema novim pravilima, putnicima će biti omogućeno pronalaženje i kupnja usluga više različitih prijevoznika unutar jedne jedinstvene transakcije.

Jednostavnija kupnja karata

Trenutačni sustav često se opisuje kao rascjepkan, što putnike stavlja u nepovoljan položaj prilikom kombiniranja različitih pružatelja usluga. Uz nova pravila željezničko tržište trebalo bi postati dostupnije te omogućiti neovisnim platformama i samim prijevoznicima da ponude integrirana rješenja za putovanja na velike udaljenosti.

U praksi, koncept "jedinstvene karte" znači da će putnik moći rezervirati cijelo putovanje, bez obzira na broj uključenih prijevoznika, putem platforme po vlastitom izboru. Platforme za izdavanje karata bit će zakonski obvezne prikazivati ponude na neutralan način.

Osim same prodaje karata, Komisija uvodi i stroža pravila o pravednom pristupu tržištu. Operateri sa snažnim tržišnim položajem više neće moći nametati nepoštene ugovorne uvjete manjim tvrtkama, čime se potiče tržišno natjecanje. Svi prijevoznici morat će sklapati razumne i nediskriminirajuće sporazume s prodajnim platformama, osiguravajući tako širu dostupnost karata na svim kanalima.

Veća zaštita putnika

Jedna od također bitnih promjena odnosi se na zaštitu prava putnika u slučaju nepredviđenih okolnosti. Putnici koji posjeduju jedinstvenu kartu, a propuste vezu zbog kašnjenja nekog od prijevoznika, ostvarivat će punu zaštitu koja ranije nije bila univerzalno zajamčena. To uključuje pravo na pomoć na licu mjesta, preusmjeravanje na sljedeće dostupne linije, te mogućnost povrata troškova ili naknade – otprilike kao što je to već slučaj u zračnom prijevozu.

Ova intervencija na tržištu izravan je odgovor na netransparentnost i dominaciju određenih željezničkih poduzeća koja je do sada ograničavala prava građana, poruka je iz Komisije. Uvođenjem jedinstvenog standarda za komercijalne transakcije, Europska unija nastoji osigurati da putovanje vlakom postane jednako jednostavno i pouzdano kao putovanje jednim prijevoznikom, potičući time građane na korištenje ekološki prihvatljivijih načina transporta.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi