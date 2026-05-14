EU uvodi pravilo o "jedinstvenoj karti" za lakša putovanja željeznicom

Europska komisija predložila je paket mjera za uvođenje jedinstvenih karata i jačanje prava putnika, čime se planiranje prekograničnih putovanja vlakom pojednostavljuje i čini transparentnijim

Europska komisija predstavila je novi paket mjera usmjeren na temeljitu reformu sustava putovanja željeznicom unutar Europske unije. Glavni cilj ovih prijedloga je uklanjanje administrativnih i tehničkih prepreka koje trenutačno otežavaju planiranje, usporedbu i rezervaciju prekograničnih putovanja. Prema novim pravilima, putnicima će biti omogućeno pronalaženje i kupnja usluga više različitih prijevoznika unutar jedne jedinstvene transakcije.

Jednostavnija kupnja karata

Trenutačni sustav često se opisuje kao rascjepkan, što putnike stavlja u nepovoljan položaj prilikom kombiniranja različitih pružatelja usluga. Uz nova pravila željezničko tržište trebalo bi postati dostupnije te omogućiti neovisnim platformama i samim prijevoznicima da ponude integrirana rješenja za putovanja na velike udaljenosti.

U praksi, koncept "jedinstvene karte" znači da će putnik moći rezervirati cijelo putovanje, bez obzira na broj uključenih prijevoznika, putem platforme po vlastitom izboru. Platforme za izdavanje karata bit će zakonski obvezne prikazivati ponude na neutralan način.

Osim same prodaje karata, Komisija uvodi i stroža pravila o pravednom pristupu tržištu. Operateri sa snažnim tržišnim položajem više neće moći nametati nepoštene ugovorne uvjete manjim tvrtkama, čime se potiče tržišno natjecanje. Svi prijevoznici morat će sklapati razumne i nediskriminirajuće sporazume s prodajnim platformama, osiguravajući tako širu dostupnost karata na svim kanalima.

Veća zaštita putnika

Jedna od također bitnih promjena odnosi se na zaštitu prava putnika u slučaju nepredviđenih okolnosti. Putnici koji posjeduju jedinstvenu kartu, a propuste vezu zbog kašnjenja nekog od prijevoznika, ostvarivat će punu zaštitu koja ranije nije bila univerzalno zajamčena. To uključuje pravo na pomoć na licu mjesta, preusmjeravanje na sljedeće dostupne linije, te mogućnost povrata troškova ili naknade – otprilike kao što je to već slučaj u zračnom prijevozu.

Ova intervencija na tržištu izravan je odgovor na netransparentnost i dominaciju određenih željezničkih poduzeća koja je do sada ograničavala prava građana, poruka je iz Komisije. Uvođenjem jedinstvenog standarda za komercijalne transakcije, Europska unija nastoji osigurati da putovanje vlakom postane jednako jednostavno i pouzdano kao putovanje jednim prijevoznikom, potičući time građane na korištenje ekološki prihvatljivijih načina transporta.