Južnokorejska raketa srušila se u Brazilu odmah nakon lansiranja

Raketa Hanbit-Nano tvrtke Innospace, koja je nosila pet satelita, srušila se ubrzo nakon polijetanja iz brazilskog lansirnog centra Alcântara, što je uzrokovalo strmoglavi pad dionica tvrtke za 30 posto

Južnokorejska raketa, koja je poletjela iz brazilskog lansirnog centra Alcântara, srušila se na tlo gotovo odmah nakon uzlijetanja, priopćile su brazilske zračne snage. Incident predstavlja još jedan udarac ambicijama Brazila da svoju strateški pozicioniranu svemirsku luku pretvori u globalno komercijalno središte.

Raketa Hanbit-Nano, koju je razvila južnokorejska tvrtka za usluge lansiranja satelita Innospace Co., poletjela je s lansirne rampe u ponedjeljak u 22:13 po brazilskom vremenu, kako se moglo vidjeti u prijenosu uživo. Međutim, video prijenos prekinut je nakon otprilike jedne minute. "Nakon što je napustilo lansirnu platformu, vozilo je započelo svoju vertikalnu putanju prema planu. Ipak, dogodila se anomalija koja je uzrokovala sudar s tlom", stoji u priopćenju brazilskih zračnih snaga. Tehnički timovi tvrtke Innospace nastavljaju analizirati podatke kako bi istražili uzroke incidenta, kako je izvijestio Bloomberg Business. Nakon neuspješnog lansiranja, dionice tvrtke Innospace pale su za dnevni limit od 30 posto.

Ovo lansiranje, koje je nosilo pet satelita i tri tehnološka eksperimenta razvijena od strane organizacija iz Brazila i Indije, bila je prva komercijalna misija koja je pokušala doseći orbitu iz Alcântare, smještene na obali Atlantskog oceana u sjeveroistočnom Brazilu.

Neiskorišteni potencijal baze Alcântara

Kako svemirska industrija raste, a postojeći lansirni centri postaju sve zagušeniji, mnogi u Brazilu tvrde da bi Alcântara trebala biti na vrhu svake liste alternativa, zahvaljujući svom povoljnom položaju u rijetko naseljenom području blizu ekvatora. Brazilska vojska, koja upravlja lokacijom, smatra da kompleks može ponuditi veći lansirni kapacitet od Cape Canaverala na Floridi i tri druge američke lokacije zajedno. "Ima najprivilegiraniji položaj na svijetu za lansiranje satelita u ekvatorijalne orbite", izjavio je zrakoplovni brigadir Rodrigo Alvim de Oliveira brazilskim zastupnicima u studenom 2024. godine.

Do sada je, međutim, priča o Alcântari bila priča o neiskorištenom potencijalu. Rakete se s te lokacije lansiraju već četiri desetljeća, s više od petsto letova, ali to su uglavnom bile suborbitalne misije za vladu, a ne orbitalna lansiranja za državne ili privatne satelitske operatere. Štoviše, Alcântara je bila uglavnom neaktivna više od dva desetljeća nakon što je brazilska raketa eksplodirala i usmrtila dvadeset i jednu osobu 2003. godine. S nastavkom letova 2021. godine, vlada je planirala nadograditi svemirsku luku za misije u orbitu sa srednjim i teškim lanserima. Brazil je također sklopio dogovore s nekoliko stranih tvrtki o korištenju Alcântare, uključujući Virgin Orbit Holdings Inc., koji podržava Richard Branson, i američki Orion Applied Science & Technology. Međutim, Virgin Orbit je likvidirao svoju imovinu nakon podnošenja zahtjeva za stečaj 2023. godine, a Orion AST je također prestao s radom.

Ranije ove godine, brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva potpisao je zakon o osnivanju državne tvrtke Alada za upravljanje uslugama lansiranja raketa, što je plan za koji brazilska vojska kaže da bi mogao dramatično povećati prihode od svemirskih misija. Lansiranje tvrtke sa sjedištem u Seulu dogodilo se manje od mjesec dana nakon što je južnokorejska vlada prvi put surađivala s privatnom tvrtkom, obrambenim poduzećem Hanwha Aerospace Co., na lansiranju rakete.