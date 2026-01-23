Leteći taksiji američkog Archera stižu na beogradski EXPO 2027

Srbija je u Davosu potpisala sporazum s kompanijom Archer Aviation o uvođenju eVTOL letjelica Midnight, čime želi postati regionalni predvodnik u modernizaciji urbanog transporta

Sandro Vrbanus petak, 23. siječnja 2026. u 06:25

Vlada Republike Srbije sklopila je ovoga tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu strateško partnerstvo s kompanijom Archer Aviation, čime je ta američka tvrtka postala službeni partner za usluge prijevoza zračnim taksijima tijekom međunarodne izložbe EXPO 2027 u Beogradu. Sporazum, koji su potpisali srbijanski ministar financija Siniša Mali i komercijalni direktor Archera Nikhil Goel, predviđa mogućnost kupnje flote od do 25 električnih letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL).

Okosnica ovog partnerstva je letjelica Archer Midnight, eVTOL zrakoplov opremljen s 12 elektromotora koji omogućuju vertikalno polijetanje i slijetanje te horizontalni let. Letjelica je dizajnirana za četiri putnika i pilota, postiže brzine leta veće od 200 km/h te ima plafon leta od 2.100 metara. Njezina autonomija, deklarirana na 32 do 80 kilometara optimizirana je upravo za brze gradske rute i povezivanje ključnih čvorišta poput zračnih luka s centrima gradova.

Regionalni iskorak Srbije

Srbija planira iskoristiti EXPO 2027, izložbu oko koje se već godinama lome koplja zbog načina i troškova organizacije, kao platformu za demonstraciju transporta nove generacije. Vladajući nastoje pozicionirati svoju zemlju kao jednu od prvih zemalja u Europi i svijetu koja usvaja tehnologiju letećih taksija. Ministar Mali naglasio je da je Srbija već prije godinu dana uvrstila eVTOL letjelice u svoje zrakoplovne propise, čime je pravovremeno pripremljen teren za komercijalnu upotrebu ovakvih sustava.​

Archer Aviation, pak, ovim ugovorom nastavlja širenje na međunarodna tržišta, pridružujući Srbiju popisu zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Japana koje već razvijaju slične projekte. Iako letjelice još čekaju finalnu certifikaciju agencija FAA i EASA, tvrtka provodi intenzivne testne letove i programe obuke pilota kako bi sve bilo spremno za operativnu primjenu.

Kontroverzni EXPO

EXPO 2027 održava se u Beogradu od svibnja do kolovoza sljedeće godine, opisan je kao "projekt stoljeća" i veliki je adut vladajućih kojim žele Srbiju pokazati kao značajnog svjetskog igrača. Međutim, projekt je popraćen brojnim problemima i kontroverzama – od megalomanskog ulaganja od najmanje 500 milijuna eura u izložbene prostore preko najava koje uključuju do čak četiri milijuna posjetitelja, cijela je ta priča postala i dijelom političke igre u susjednoj nam državi. Projekcije govore da se ulaganje u događaj neće isplatiti tijekom najmanje 30 godina, a možda niti tada.

Moto izložbe je "Igra za čovječanstvo – Sport i glazba za sve", a bitno je naglasiti da nije riječ o "pravom" EXPU, kakav je primjerice izrodio Eiffelov toranj u Parizu ili Atomium u Bruxellesu i koji se organizira svakih pet godina. u Beogradu će biti upriličena njegova "light" verzija, ograničena na tri mjeseca te manjeg opsega i značaja. "Pravi" EXPO lani je održan u Osaki, a sljedeći, 2030. godine, planira se u Rijadu.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi