Leteći taksiji američkog Archera stižu na beogradski EXPO 2027
Srbija je u Davosu potpisala sporazum s kompanijom Archer Aviation o uvođenju eVTOL letjelica Midnight, čime želi postati regionalni predvodnik u modernizaciji urbanog transporta
Vlada Republike Srbije sklopila je ovoga tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu strateško partnerstvo s kompanijom Archer Aviation, čime je ta američka tvrtka postala službeni partner za usluge prijevoza zračnim taksijima tijekom međunarodne izložbe EXPO 2027 u Beogradu. Sporazum, koji su potpisali srbijanski ministar financija Siniša Mali i komercijalni direktor Archera Nikhil Goel, predviđa mogućnost kupnje flote od do 25 električnih letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL).
Okosnica ovog partnerstva je letjelica Archer Midnight, eVTOL zrakoplov opremljen s 12 elektromotora koji omogućuju vertikalno polijetanje i slijetanje te horizontalni let. Letjelica je dizajnirana za četiri putnika i pilota, postiže brzine leta veće od 200 km/h te ima plafon leta od 2.100 metara. Njezina autonomija, deklarirana na 32 do 80 kilometara optimizirana je upravo za brze gradske rute i povezivanje ključnih čvorišta poput zračnih luka s centrima gradova.
Regionalni iskorak Srbije
Srbija planira iskoristiti EXPO 2027, izložbu oko koje se već godinama lome koplja zbog načina i troškova organizacije, kao platformu za demonstraciju transporta nove generacije. Vladajući nastoje pozicionirati svoju zemlju kao jednu od prvih zemalja u Europi i svijetu koja usvaja tehnologiju letećih taksija. Ministar Mali naglasio je da je Srbija već prije godinu dana uvrstila eVTOL letjelice u svoje zrakoplovne propise, čime je pravovremeno pripremljen teren za komercijalnu upotrebu ovakvih sustava.
Archer Aviation, pak, ovim ugovorom nastavlja širenje na međunarodna tržišta, pridružujući Srbiju popisu zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Japana koje već razvijaju slične projekte. Iako letjelice još čekaju finalnu certifikaciju agencija FAA i EASA, tvrtka provodi intenzivne testne letove i programe obuke pilota kako bi sve bilo spremno za operativnu primjenu.
Kontroverzni EXPO
EXPO 2027 održava se u Beogradu od svibnja do kolovoza sljedeće godine, opisan je kao "projekt stoljeća" i veliki je adut vladajućih kojim žele Srbiju pokazati kao značajnog svjetskog igrača. Međutim, projekt je popraćen brojnim problemima i kontroverzama – od megalomanskog ulaganja od najmanje 500 milijuna eura u izložbene prostore preko najava koje uključuju do čak četiri milijuna posjetitelja, cijela je ta priča postala i dijelom političke igre u susjednoj nam državi. Projekcije govore da se ulaganje u događaj neće isplatiti tijekom najmanje 30 godina, a možda niti tada.
Moto izložbe je "Igra za čovječanstvo – Sport i glazba za sve", a bitno je naglasiti da nije riječ o "pravom" EXPU, kakav je primjerice izrodio Eiffelov toranj u Parizu ili Atomium u Bruxellesu i koji se organizira svakih pet godina. u Beogradu će biti upriličena njegova "light" verzija, ograničena na tri mjeseca te manjeg opsega i značaja. "Pravi" EXPO lani je održan u Osaki, a sljedeći, 2030. godine, planira se u Rijadu.