Leteći taksiji američkog Archera stižu na beogradski EXPO 2027

Vlada Republike Srbije sklopila je ovoga tjedna na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu strateško partnerstvo s kompanijom Archer Aviation, čime je ta američka tvrtka postala službeni partner za usluge prijevoza zračnim taksijima tijekom međunarodne izložbe EXPO 2027 u Beogradu. Sporazum, koji su potpisali srbijanski ministar financija Siniša Mali i komercijalni direktor Archera Nikhil Goel, predviđa mogućnost kupnje flote od do 25 električnih letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem (eVTOL).

Okosnica ovog partnerstva je letjelica Archer Midnight, eVTOL zrakoplov opremljen s 12 elektromotora koji omogućuju vertikalno polijetanje i slijetanje te horizontalni let. Letjelica je dizajnirana za četiri putnika i pilota, postiže brzine leta veće od 200 km/h te ima plafon leta od 2.100 metara. Njezina autonomija, deklarirana na 32 do 80 kilometara optimizirana je upravo za brze gradske rute i povezivanje ključnih čvorišta poput zračnih luka s centrima gradova.

Regionalni iskorak Srbije

Srbija planira iskoristiti EXPO 2027, izložbu oko koje se već godinama lome koplja zbog načina i troškova organizacije, kao platformu za demonstraciju transporta nove generacije. Vladajući nastoje pozicionirati svoju zemlju kao jednu od prvih zemalja u Europi i svijetu koja usvaja tehnologiju letećih taksija. Ministar Mali naglasio je da je Srbija već prije godinu dana uvrstila eVTOL letjelice u svoje zrakoplovne propise, čime je pravovremeno pripremljen teren za komercijalnu upotrebu ovakvih sustava.​

Archer Aviation, pak, ovim ugovorom nastavlja širenje na međunarodna tržišta, pridružujući Srbiju popisu zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Japana koje već razvijaju slične projekte. Iako letjelice još čekaju finalnu certifikaciju agencija FAA i EASA, tvrtka provodi intenzivne testne letove i programe obuke pilota kako bi sve bilo spremno za operativnu primjenu.

Kontroverzni EXPO

EXPO 2027 održava se u Beogradu od svibnja do kolovoza sljedeće godine, opisan je kao "projekt stoljeća" i veliki je adut vladajućih kojim žele Srbiju pokazati kao značajnog svjetskog igrača. Međutim, projekt je popraćen brojnim problemima i kontroverzama – od megalomanskog ulaganja od najmanje 500 milijuna eura u izložbene prostore preko najava koje uključuju do čak četiri milijuna posjetitelja, cijela je ta priča postala i dijelom političke igre u susjednoj nam državi. Projekcije govore da se ulaganje u događaj neće isplatiti tijekom najmanje 30 godina, a možda niti tada.

Moto izložbe je "Igra za čovječanstvo – Sport i glazba za sve", a bitno je naglasiti da nije riječ o "pravom" EXPU, kakav je primjerice izrodio Eiffelov toranj u Parizu ili Atomium u Bruxellesu i koji se organizira svakih pet godina. u Beogradu će biti upriličena njegova "light" verzija, ograničena na tri mjeseca te manjeg opsega i značaja. "Pravi" EXPO lani je održan u Osaki, a sljedeći, 2030. godine, planira se u Rijadu.