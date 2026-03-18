Šest Končarovih hibridnih elektrodizelskih vlakova povezivat će Zagreb i Split

Končar proizvodi flotu visokotehnoloških elektrodizelskih vlakova koji će, uz maksimalnu brzinu od 160 km/h i hibridni pogon, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost i kapacitet pruge

Sandro Vrbanus srijeda, 18. ožujka 2026. u 13:44
📷 HŽPP
HŽPP

U proizvodnim pogonima tvrtke Končar – Električna vozila u tijeku je izrada šest elektrodizelskih motornih vlakova namijenjenih povezivanju Zagreba i Splita. Riječ je o već petoj vrsti pogona razvijenoj unutar ove tvornice, koja kombinira električni i dizelski sustav rada. Projekt vrijedan 57,3 milijuna eura financira se putem zajma Europske investicijske banke, s ciljem modernizacije nacionalnog voznog parka i uvođenja održivih rješenja u putnički prijevoz, a pokrenut je prošle godine.

Vlakovi za specifičnu svrhu

S obzirom na to da je dionica pruge od Zagreba do Oštarija (103 km) elektrificirana, dok preostalih 326 km do Splita nije, ovi vlakovi projektirani su za hibridni način rada. Koristit će snagu vučnih motora kako bi zadovoljili velike zahtjeve brdske pruge, uz postizanje maksimalne brzine od 160 km/h. Tehničke karakteristike razvijene su prema suvremenim tehnološkim trendovima, omogućujući i funkcionalno spajanje više jedinica u slučaju da je potrebno povećati ukupni kapacitet.

Prvi vlak iz ove serije trebao bi biti isporučen krajem srpnja, nakon čega je planirana isporuka jednog priomjerka mjesečno do kraja godine. Uz trenutačnih šest, ugovorena je nabava dodatnih pet identičnih vlakova za 2027. godinu, koji će povezivati Osijek, Rijeku te Pulu preko Slovenije. Nabavom ovih vlakova podiže se razina energetske učinkovitosti prometnog sustava te se doprinosi smanjenju buke i emisija stakleničkih plinova iz prometa – poručili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Moderni i iznutra

Unutrašnjost novih vlakova bit će opremljena prema najvišim standardima komfora s ukupnim kapacitetom od 150 sjedećih mjesta, od čega je 18 mjesta predviđeno za prvi razred, a 132 za drugi. Niskopodne kompozicije osiguravaju potpunu pristupačnost putem rampi za osobe u invalidskim kolicima, a u svakom vlaku osiguran je i namjenski prostor za prijevoz bicikala. Uz vizualne i audio najave postaja, putnici će imati pristup besplatnom WiFi Internetu i strujnim utičnicama.

📷 HŽPP
HŽPP

Sigurnost i informiranje putnika osigurani su kompletnim videonadzorom te modernim informacijskim sustavom s monitorima za prikaz videosadržaja. Dodatni sadržaji uključuju samoposlužne aparate za hranu i piće te toalete prilagođene osobama s invaliditetom.

"Između Zagreba i Splita danas prevozimo nešto manje od 250.000 putnika, a vjerujem da će, uz veću učestalost linija i nove vlakove, taj broj biti značajno veći. Uz skraćenje vremena putovanja, cilj nam je što prije dosegnuti pola milijuna putnika na toj relaciji", poručio je predsjednik Uprave HŽPP-a Željko Ukić.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi