Šest Končarovih hibridnih elektrodizelskih vlakova povezivat će Zagreb i Split

Končar proizvodi flotu visokotehnoloških elektrodizelskih vlakova koji će, uz maksimalnu brzinu od 160 km/h i hibridni pogon, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost i kapacitet pruge

U proizvodnim pogonima tvrtke Končar – Električna vozila u tijeku je izrada šest elektrodizelskih motornih vlakova namijenjenih povezivanju Zagreba i Splita. Riječ je o već petoj vrsti pogona razvijenoj unutar ove tvornice, koja kombinira električni i dizelski sustav rada. Projekt vrijedan 57,3 milijuna eura financira se putem zajma Europske investicijske banke, s ciljem modernizacije nacionalnog voznog parka i uvođenja održivih rješenja u putnički prijevoz, a pokrenut je prošle godine.

Vlakovi za specifičnu svrhu

S obzirom na to da je dionica pruge od Zagreba do Oštarija (103 km) elektrificirana, dok preostalih 326 km do Splita nije, ovi vlakovi projektirani su za hibridni način rada. Koristit će snagu vučnih motora kako bi zadovoljili velike zahtjeve brdske pruge, uz postizanje maksimalne brzine od 160 km/h. Tehničke karakteristike razvijene su prema suvremenim tehnološkim trendovima, omogućujući i funkcionalno spajanje više jedinica u slučaju da je potrebno povećati ukupni kapacitet.

Prvi vlak iz ove serije trebao bi biti isporučen krajem srpnja, nakon čega je planirana isporuka jednog priomjerka mjesečno do kraja godine. Uz trenutačnih šest, ugovorena je nabava dodatnih pet identičnih vlakova za 2027. godinu, koji će povezivati Osijek, Rijeku te Pulu preko Slovenije. Nabavom ovih vlakova podiže se razina energetske učinkovitosti prometnog sustava te se doprinosi smanjenju buke i emisija stakleničkih plinova iz prometa – poručili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Moderni i iznutra

Unutrašnjost novih vlakova bit će opremljena prema najvišim standardima komfora s ukupnim kapacitetom od 150 sjedećih mjesta, od čega je 18 mjesta predviđeno za prvi razred, a 132 za drugi. Niskopodne kompozicije osiguravaju potpunu pristupačnost putem rampi za osobe u invalidskim kolicima, a u svakom vlaku osiguran je i namjenski prostor za prijevoz bicikala. Uz vizualne i audio najave postaja, putnici će imati pristup besplatnom WiFi Internetu i strujnim utičnicama.

Sigurnost i informiranje putnika osigurani su kompletnim videonadzorom te modernim informacijskim sustavom s monitorima za prikaz videosadržaja. Dodatni sadržaji uključuju samoposlužne aparate za hranu i piće te toalete prilagođene osobama s invaliditetom.

"Između Zagreba i Splita danas prevozimo nešto manje od 250.000 putnika, a vjerujem da će, uz veću učestalost linija i nove vlakove, taj broj biti značajno veći. Uz skraćenje vremena putovanja, cilj nam je što prije dosegnuti pola milijuna putnika na toj relaciji", poručio je predsjednik Uprave HŽPP-a Željko Ukić.