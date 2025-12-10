Vertical Aerospace predstavio leteći taksi Valo, najavljuju rad u Londonu 2029. godine

Novi model električnog zrakoplova nudi domet do 160 kilometara, kabinu za šest putnika njihovu prtljagu te drastično smanjenje vremena putovanja u gradovima i između ključnih prometnih čvorišta

Tvrtka Vertical Aerospace u londonskoj poslovnoj četvrti Canary Wharf službeno je u srijedu predstavila Valo, svoj novi komercijalni eVTOL leteći taksi, odnosno električnu letjelicu s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem, namijenjenu prijevozu putnika. Valo je nasljednik razvojnog prototipa VX4, ali donosi napredniji dizajn oblikovan na temelju opsežnih testiranja s pilotima, kao i izravnih povratnih informacija zrakoplovnih prijevoznika. Produkcijski model uvodi aerodinamičniji trup, baterijski sustav smješten ispod podnice te redizajniranu arhitekturu krila i propelera, a kao takav će biti upućen i u proces certificiranja.

Slijede testovi i certifikati

Valo je dizajniran za letove na udaljenostima do 160 kilometara pri brzinama do 240 km/h bez lokalnih emisija, dakle isključivo na električni pogon. Tvrtka cilja na postizanje najviših sigurnosnih standarda potrebnih za certifikaciju letjelice 2028. godine, prije nego što ona uđe u operativnu službu kod zrakoplovnih tvrtki i operatera. Trenutačno su blizu dovršetka potpunog tranzicijskog leta s pilotom na svom prototipu, što je ključni manevar pri kojem letjelica prelaz iz vertikalnog penjanja u horizontalni let.

Premium kabina modela Valo dolazit će u početku s četiri sjedala, panoramskim prozorima te prostranom kabinom za putnike, pregradom odvojenom od kokpita, iz sigurnosnih razloga, ali za veću privatnost. Fleksibilan dizajn omogućuje njezino proširenje na šest sjedala, što operaterima otvara mogućnost poboljšanja ekonomičnosti i smanjenja cijena prijevoznih karata.

Kao odgovor na povratne informacije zrakoplovnih tvrtki, Valo je dobio najveći prtljažni prostor u svojoj klasi s mjestom za šest kabinskih i šest torbi predanih u tovarni prostor. Platforma također podržava specijaliziranu primjenu letjelice, primjerice za hitne medicinske službe, teretne misije te eventualne obrambene ili u budućnosti potpuno autonomne varijante.

Vertical Aerospace trenutačno planira izgradnju sedam certifikacijskih zrakoplova u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi podržao završna testiranja s britanskom Upravom za civilno zrakoplovstvo i Agencijom Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Planirane britanske rute

Nakon planirane certifikacije 2028. godine, Valo planira uvesti letjelicu u komercijalnu upotrebu. Prve komercijalne rute trebale bi uključivati veze između zračnih luka i gradskih središta, a kao prvo se područje spominje London.

U suradnji s tvrtkama Skyports Infrastructure i Bristow Group, Vertical Aerospace će početi povezivati ključne točke. Predložene rute, koje bi trebale biti povezane zračnim taksijima u prvom kvartalu 2029. godine, povezivat će Canary Wharf s ključnim čvorištima kao što su Heathrow, Gatwick, Cambridge i Oxford. Letovi, kojima će upravljati Bristow, drastično će smanjiti vrijeme putovanja – na primjer, transfer između Canary Wharfa i Heathrowa trajat će samo 12 minuta zrakom, u usporedbi s trenutačnih 60 do 90 minuta koliko je potrebno kopnenim putem.