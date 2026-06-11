AI osvaja svijet, ali kreativci poručuju: Ljudska mašta nema zamjenu

Na stogodišnjici Opće skupštine CISAC-a u Parizu usvojena je deklaracija "The Paris Commitment" kojom se traži hitna zaštita, transparentnost i pravedna naknada za autore u eri umjetne inteligencije

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. lipnja 2026. u 11:23
📷 CISAC / HDS-ZAMP
CISAC / HDS-ZAMP

Prošlog tjedna u Parizu okupili su se glazbeni autori iz cijelog svijeta kako bi izdali značajnu deklaraciju pod nazivom The Paris Commitment. Ovim dokumentom upućen je globalni poziv na zaštitu ljudske kreativnosti u trenucima kad umjetna inteligencija ubrzano mijenja kulturni i kreativni krajolik. Među brojnim međunarodnim sudionicima, na ovom povijesnom događaju sudjelovali su i predstavnici Hrvatskog društva skladatelja (HDS) i stručne službe ZAMP.

Deklaracija je usvojena tijekom obilježavanja stogodišnjice Opće skupštine Međunarodne konfederacije društava autora i skladatelja (CISAC). Dokument postavlja niz ključnih načela kojima se potiču vlade, tehnološke tvrtke i kulturne industrije da osiguraju da autori ostanu zaštićeni, priznati i pravedno plaćeni u eri umjetne inteligencije. Tekst je predstavljen pred publikom od više od 450 autora, donositelja javnih politika, čelnika kolektivnog upravljanja i predstavnika kulturne industrije iz svih regija svijeta, koji su pozvani da se pridruže inicijativi putem javne kampanje potpisivanja.

Globalna potpora autora

Među potpisnicima deklaracije našla su se istaknuta imena svjetske kreativne scene, uključujući suosnivača grupe ABBA i predsjednika CISAC-a Björna Ulvaeusa, skladatelja i izvođača Jean-Michela Jarrea, autora i glumca Paula Williamsa, te potpredsjednicu CISAC-a Yvonne Chaka Chaka. Potporu su uživo na pozornici dali i tekstopisac Javed Akhtar, član Doma lordova UK-a Kevin Brennan te generalni direktor CISAC-a Gadi Oron. Glavni direktor HDS ZAMP-a, Nenad Marčec, tom je prigodom izrazio ponos što je domaća organizacija dio ove globalne mreže te istaknuo kako vjeruje da će upravo zaštita autorskih prava ostati jedan od ključnih temelja kulturnih i kreativnih industrija u budućnosti.

Na ceremoniji potpisivanja predstavljen je i video prilog u kojem su autori iz međunarodne mreže CISAC-a promišljali o neprocjenjivoj ulozi koju kreativnost igra u ljudskom životu, identitetu i kulturi – a koji donosimo u nastavku.

Četiri ključna načela

Usvojena u Parizu, rodnom mjestu modernih autorskih prava, ova deklaracija odražava jasan stav da pravni i regulatorni okviri s mukom drže korak s brzim razvojem AI tehnologija. U samom tekstu dokumenta upozorava se kako brzi napredak umjetne inteligencije riskira potkopavanje vrijednosti kreativnog rada, zbog čega se potvrđuje zajednička odgovornost prema kojoj ljudska kreativnost mora ostati zaštićena i vrednovana kao definirajuća snaga izražavanja i napretka.

Dokument (dostupan ovdje) u tom kontekstu jasno ocrtava četiri središnja načela: zaštitu ljudske kreativnosti i kulturne raznolikosti; transparentnost, licenciranje i pravednu naknadu u sustavima umjetne inteligencije; važnost kolektivnog upravljanja pravima u održavanju kreativnih ekosustava; te nužnost da vlade i tvorci politika zaštite prava i kulturno izražavanje autora. Predstavljanju deklaracije prethodile su cjelodnevne rasprave međunarodnih autora, ekonomista, akademika i tehnoloških stručnjaka koji su detaljno ispitivali izravan utjecaj umjetne inteligencije na umjetničko stvaralaštvo i opstojnost samih autora.

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