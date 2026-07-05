Generacija Z ne čeka mirovinu da bi počeli živjeti, izlaz nalaze u "Adult gap year" pauzi

Sve više mladih uzima dulju pauzu usred karijere. Ono što je donedavno zvučalo kao neodgovorna odluka danas postaje predmet ozbiljnih rasprava o radu, novcu i kvaliteti života. Je li riječ o prolaznom trendu ili početku nove radne kulture?

Nekada je život imao prilično jasan raspored. Završiti školu, pronaći posao, raditi desetljećima, otići na godišnji odmor dva ili tri tjedna ljeti i čekati mirovinu kao nagradu za dug radni vijek. Uspješna karijera se mjerila godinama staža. Taj obrazac danas se sve češće raspada pred očima generacije koja je odrasla u sasvim drukčijim okolnostima. Danas sve više mladih vjeruje da je jednako važno znati kada stati. Fenomen koji se donedavno smatrao iznimkom polako prerasta u društvenu promjenu koju više nije moguće ignorirati.

Generacija Z ne odbacuje rad nego ideju da život mora biti odgođen

Zato posljednjih godina sve češće uzimaju ono što se na engleskom naziva adult gap year, a kod nas se najčešće prevodi kao godina pauze za odrasle. Iako naziv sugerira cijelu godinu, u praksi takva pauza može trajati nekoliko mjeseci, pola godine ili onoliko dugo koliko pojedincu dopuštaju financije i okolnosti. Nije riječ o bijegu od odgovornosti, nego o svjesnoj odluci da se na neko vrijeme prekine ritam koji mnogi opisuju kao iscrpljujući već na samom početku karijere.

Možda upravo u tome leži najveća promjena. Nekada se burnout povezivao s ljudima koji su desetljećima gradili karijeru. Danas o njemu govore dvadesetpetogodišnjaci. A prema Reader's Digestu godina pauze je rješenje u sprječavanju burnouta. Izvješće MyPerfectResumea iz 2025. godine otkrilo je da je 47% ljudi napravilo neku vrstu pauze u karijeri i da je burnout jedan od razloga.

Rezultati Deloitteova globalnog istraživanja provedenog među više od 23.000 pripadnika Generacije Z i milenijalaca u 44 zemlje navode da samo šest posto ispitanika iz Generacije Z tvrdi da im je glavni karijerni cilj doći do rukovodeće pozicije. Većini su važniji ravnoteža između privatnog i poslovnog života, osjećaj smisla i osobna dobrobit.

Za starije generacije to često zvuči gotovo paradoksalno. Kako netko može biti iscrpljen nakon nekoliko godina rada? No, pitanje je možda pogrešno postavljeno. Generacija Z nije odrasla u svijetu stabilnih zaposlenja, predvidljivih karijera i jasnih granica između posla i privatnog života. Stasali su uz pandemiju, gospodarsku neizvjesnost, inflaciju, digitalnu povezanost koja nikada ne prestaje i društvene mreže koje stvaraju osjećaj da svi drugi neprestano nešto postižu.

Takvo okruženje ne proizvodi samo umor nego proizvodi osjećaj da vrijeme neumoljivo prolazi

Zbog toga godina pauze za odrasle nije zamišljena kao produženi godišnji odmor. Ona je pokušaj da se ponovno preuzme kontrola nad vlastitim vremenom. Netko će par mjeseci putovati vlakom kroz Europu. Netko će volontirati na drugom kontinentu. Drugi će ostati kod kuće, završiti edukaciju koju godinama odgađaju ili jednostavno živjeti sporije nego što im je posao dopuštao.

Pritom nije nevažno što se promijenio i način na koji mladi promatraju uspjeh. Plaća je i dalje važna, ali više nije jedino mjerilo. Sve se češće govori o kvaliteti života, mentalnom zdravlju, slobodi raspolaganja vlastitim vremenom i mogućnosti da posao bude dio života, a ne njegov središnji sadržaj.

Naravno, iza privlačne slike pauze krije se i druga strana priče

Godina pauze nije dostupna svima. Za nju je potreban novac ili barem dovoljno financijske sigurnosti da nekoliko mjeseci bez prihoda ne znači ulazak u dugove. Upravo zato ovaj trend često izaziva podijeljene reakcije. Dok jedni u njemu vide luksuz rezerviran za privilegirane, drugi tvrde da je riječ o dugoročno mudroj investiciji u vlastito zdravlje i produktivnost.

Nije teško pronaći primjere ljudi koji su nakon takve pauze promijenili zanimanje, pokrenuli vlastiti posao ili se vratili na staro radno mjesto s potpuno drukčijom perspektivom. Jednako tako postoje i oni koji su shvatili da putovanja sama po sebi ne rješavaju životne dileme. Budući da mladi danas imaju jako puno mogućnosti nije im lako donijeti odluku kojim će karijernim putem ići. Bez obzira na završene fakultete odlučuju se za nešto sasvim suprotno od studija. A takvu odluku ne mogu donijeti s 18 godina nego u zrelijoj dobi.

Ipak, zanimljivo je da većina onih koji su uzeli dulju pauzu rijetko govori o znamenitostima koje su obišli. Češće spominju nešto mnogo jednostavnije. Prvi put nakon dugo vremena spavali su dovoljno. Čitali su knjige bez osjećaja krivnje. Kuhali su bez odlaska u restorane brze hrane. Provodili vrijeme s obitelji. Naučili su dosadu promatrati kao prostor za razmišljanje, a ne kao problem koji treba odmah ispuniti novim sadržajem.

Ovaj trend nije nastao iz želje za putovanjima, nego iz želje za predahom

Poslodavci također polako mijenjaju pogled na ovakve odluke. Nekada bi nekoliko mjeseci praznine u životopisu izazvalo sumnju, pa čak i odbijanje. Danas sve više tvrtki razumije da kandidat koji se nakon planske pauze vraća motiviran često može biti vrjedniji od zaposlenika koji godinama radi bez predaha. U pojedinim industrijama već su uobičajeni neplaćeni dopusti koji zaposlenicima omogućuju upravo takvu vrstu odmaka.

To, naravno, ne znači da će godina pauze postati novo pravilo. Većina mladih i dalje nema financijske mogućnosti jednostavno dati otkaz i otputovati. No, činjenica da se o toj ideji sve više govori pokazuje kako se mijenja odnos prema vremenu.

Generacija Z odrasla je slušajući da treba pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Sada postavljaju neugodno pitanje: može li ravnoteža uopće postojati ako se život neprestano odgađa za neko buduće razdoblje kada će biti više novca, manje obaveza ili više slobodnog vremena?

Odgovor još ne postoji. Ali sama činjenica da se pitanje postavlja govori dosta

Čini se da godina pauze za odrasle nije prolazni trend s društvenih mreža, nego prvi ozbiljniji znak da najmlađa generacija zaposlenih pokušava osmisliti drukčiji odnos prema radu. Ne odbacuju karijeru, nego ideju da je ona jedino po čemu bi čovjek trebao mjeriti vrijednost vlastitog života. Bježe od kredita i dužničkog ropstva i radije su u iznajmljenim stanovima, a ušteđene novce investiraju kako bi se mogli seliti čim im lokacija na kojoj žive postane neatraktivna.

U svijetu u kojem je gotovo sve moguće ubrzati, Generacija Z pokušava učiniti nešto sasvim suprotno. Na neko vrijeme usporiti. Ispovjest ove mlade osobe objašnjava kroz što prolazi i zašto ostavlja posao radi pauze. I upravo bi to mogla biti najradikalnija odluka njihove generacije. Starije generacije bi ih mogli osuđivati i smatrati neodgovornima, ali treba prihvatiti činjenicu da su i te starije generacije nekada bili mlađa generacija i nisu se mogli složiti sa zabranama i ograničenjima svojih starijih. Tako da bez obzira koliko to zvučalo neprihvatljivo treba probati shvatiti ih i podržati kada dobiju potrebu za pauzom.

Zaključak

Povijest rada oduvijek su obilježavale generacije koje su pomicale granice onoga što se smatra normalnim. Generacija Z možda neće ostati zapamćena po tome što je radila manje, nego po tome što je prva ozbiljno dovela u pitanje zašto je neprekidni rad postao jedino prihvatljivo mjerilo uspješnog života. Ako je suditi prema sve većem broju onih koji se odlučuju na godinu pauze za odrasle, to pitanje tek počinje mijenjati pravila igre.

Možda će se za desetak godina pauza za odrasle promatrati jednako prihvatljivo kao što danas gledamo na rad od kuće ili četverodnevni radni tjedan. A možda će ipak ostati privilegij malobrojnih. No, već je sada jasno da je Generacija Z promijenila pitanje umjesto "Koliko dugo možeš izdržati?" u "Zašto bih uopće morao izdržavati?"