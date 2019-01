GSMA: U Europi do 2025. godine 200 milijuna povezanih na 5G mreže

Udruženje GSMA (GSM Association) predviđa kako će do 2025. godine u Europi biti 200 milijuna korisnika povezanih putem 5G mobilnih mreža te predlaže niz mjera kako povećati rasprostranjenost 5G mreža

Udruženje GSMA (GSM Association) predstavilo je svoja predviđanja što se tiče budućnosti nove 5G tehnologije mobilnih mreža.

Tijekom 5G360Summita, direktor GSMA za Competition Economics, Government & Regulatory poslove, Serafino Abate, istaknuo je kako u GSMA-u očekuju kako će do 2025. godine biti 200 milijuna korisnika povezanih na tada dostupne 5G mobilne mreže.

To je manje u odnosu na brojke koje se predviđaju za američko i azijsko tržište, no ipak bi to trebala biti trećina svih povezivanja.

GSMA smatra kako će biti potrebno ostvariti tri koraka prema uspješnijoj komercijalizaciji 5G mreža u Europi, povećanje dostupnosti adekvatnog frekvencijskog spektra, uklanjanje prepreka koje mogu dovesti do usporavanja dolaska 5G infrastrukture na tržište i povećanje poticaja putem novog sustava oporezivanja koji bi poticao razvoj tehnologije.