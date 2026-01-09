Je li AI u novim televizorima samo marketinški trik? The Verge tvrdi da jest

Tehnološki portal The Verge pokrenuo je raspravu na X-u kritizirajući prekomjernu upotrebu AI značajki u novim televizorima. Je li riječ o stvarnom napretku ili samo o ispraznim marketinškim frazama?

Bug.hr petak, 9. siječnja 2026. u 03:07

U jeku sajma potrošačke elektronike CES 2026, gdje je umjetna inteligencija (AI) glavna zvijezda svakog proizvoda, poznati tehnološki portal The Verge odlučio je postaviti neugodno pitanje. Svojom objavom na društvenoj mreži X, The Verge je sažeo rastući skepticizam mnogih stručnjaka i korisnika u samo nekoliko riječi, tvrdeći da proizvođači televizora jednostavno pretjeruju s implementacijom AI tehnologije.

Objava, koja glasi "Proizvođači televizora pretjeruju s umjetnom inteligencijom", popraćena je poveznicom na njihovu autorsku kolumnu.

U tekstu se detaljno kritizira trend u kojem se AI koristi kao marketinška poštapalica, a ne kao alat za stvarno poboljšanje korisničkog iskustva. Autori ističu kako se značajke poput AI upscalinga, personaliziranih preporuka i drugih "pametnih" funkcija često promoviraju kao revolucionarne, dok u praksi donose minimalne ili čak zanemarive prednosti. Glavni argument je da se fokus s istinskih inovacija u kvaliteti prikaza i zvuka prebacio na zvučne, ali suštinski prazne tehnološke fraze.

U vrijeme dok se tradicionalno gledanje televizije suočava s padom popularnosti, proizvođači očajnički traže novi adut kojim bi privukli kupce. Umjetna inteligencija postala je taj adut, no kritičari smatraju da se češće radi o marketinškom triku nego o tehnologiji koja rješava stvarne probleme korisnika.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi