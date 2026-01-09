Je li AI u novim televizorima samo marketinški trik? The Verge tvrdi da jest

Tehnološki portal The Verge pokrenuo je raspravu na X-u kritizirajući prekomjernu upotrebu AI značajki u novim televizorima. Je li riječ o stvarnom napretku ili samo o ispraznim marketinškim frazama?

U jeku sajma potrošačke elektronike CES 2026, gdje je umjetna inteligencija (AI) glavna zvijezda svakog proizvoda, poznati tehnološki portal The Verge odlučio je postaviti neugodno pitanje. Svojom objavom na društvenoj mreži X, The Verge je sažeo rastući skepticizam mnogih stručnjaka i korisnika u samo nekoliko riječi, tvrdeći da proizvođači televizora jednostavno pretjeruju s implementacijom AI tehnologije.

TV makers are taking AI too far https://t.co/rEOOsEKYwG — The Verge (@verge) January 8, 2026

Objava, koja glasi "Proizvođači televizora pretjeruju s umjetnom inteligencijom", popraćena je poveznicom na njihovu autorsku kolumnu.

U tekstu se detaljno kritizira trend u kojem se AI koristi kao marketinška poštapalica, a ne kao alat za stvarno poboljšanje korisničkog iskustva. Autori ističu kako se značajke poput AI upscalinga, personaliziranih preporuka i drugih "pametnih" funkcija često promoviraju kao revolucionarne, dok u praksi donose minimalne ili čak zanemarive prednosti. Glavni argument je da se fokus s istinskih inovacija u kvaliteti prikaza i zvuka prebacio na zvučne, ali suštinski prazne tehnološke fraze.

U vrijeme dok se tradicionalno gledanje televizije suočava s padom popularnosti, proizvođači očajnički traže novi adut kojim bi privukli kupce. Umjetna inteligencija postala je taj adut, no kritičari smatraju da se češće radi o marketinškom triku nego o tehnologiji koja rješava stvarne probleme korisnika.