Kad se spoje 5G, dronovi i AI – tu je .debug da to sve demistificira

Što zapravo povezuje telekomunikacije, autonomne letjelice, umjetnu inteligenciju i kritičnu infrastrukturu sutrašnjice? Odgovor je – mnogo više nego što uopće možete zamisliti. Fizički i digitalni svijet više nisu odvojeni pojmovi, oni se upravo sada spajaju u potpuno novu realnost.

Želite li doznati kako napredne 5G mreže, edge computing, bespilotni sustavi i obrambene tehnologije već danas iz temelja mijenjaju način na koji komuniciramo i upravljamo svijetom oko sebe, ovu točku .debuga 2026 ne smijete propustiti. Prvog dana konferencije stiže nam vizionarska rasprava koja će vam pokazati da budućnost nije negdje daleko – ona se događa upravo sada: Fireside chat "Kako izgleda povezana budućnost".

Na pozornici će o tome razgovarati:

Ivan Skender, glavni direktor za strategiju, transformaciju i Centar kompetencija u A1 Hrvatska. Čovjek s više od 20 godina međunarodnog iskustva u telekomunikacijskoj i IT industriji na području Srednje i Istočne Europe. Kad je u pitanju arhitektura mreža nove generacije i transformacija sustava koji pokreću države, Ivan je apsolutni autoritet koji zna kako digitalni živčani sustav budućnosti postaviti na noge.

Ivan Jelušić, suosnivač & CSO Orqe. Tehnološki superstar čiji životopis govori sam za sebe – pobjednik Idea Knockouta, sukreator najuspješnije domaće crowdfunding kampanje te prema uglednom CESAwardsu službeno proglašen najboljim osnivačem startupa u Europi. Osim što sa svojom Orqom pomiče granice dual use tehnologija, u slobodno vrijeme drži titulu nenadmašnog voditelja .debuga.

