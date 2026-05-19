Na .debugu donosimo odgovor na pitanje tko drži ljudski kompas u tech svijetu

Kako zadržati ritam, motivaciju i autentičnu kulturu u hiper-brzom okruženju? Kako voditi ljude kada se tehnologija mijenja iz dana u dan? Doznajte na Fireside chatu drugog dana .debuga

Dok AI nevjerojatnom brzinom preuzima pisanje koda, dubinsku analizu podataka i optimizaciju i najkompleksnijih procesa, pred tech zajednicom se otvara ključno pitanje: Što, u svijetu automatizacije, zapravo ostaje nama, ljudima?

Odgovor na ovo pitanje ne leži u novim linijama koda, već u jedinoj stvari koju niti jedan algoritam nikada neće moći replicirati ili automatizirati – organizacijskoj kulturi. Na ovogodišnjoj konferenciji .debug očekuje vas intrigantan i maksimalno iskren Fireside chat pod nazivom "Dok AI preuzima zadatke, tko gradi kulturu?".

Lauba, 10. lipnja

Na glavnoj pozornici u Laubi o navedenoj će temi govoriti Damjan Marković, COO kompanije Solflare. Damjan je operativni mozak iza jednog od vodećih walleta u Solana ekosustavu. U industriji koja nikada ne spava i ne čeka nikoga, on je fokusiran na ono "nevidljivo" bez čega nijedan produkt roadmap ne može preživjeti – procese, ljude i besprijekornu egzekuciju. U slobodno vrijeme svira gitaru, pa mu ritam i disciplina dolaze prirodno, kako u glazbi, tako i u vođenju timova.

Moderator će biti naš dugogodišnji suradnik Ivan Vrdoljak, urednik i voditelj s Bloomberg Adria TV. Kao moderator, Ivan donosi vrhunsku novinarsku oštrinu. Osim što je televizijski urednik, on je i sveučilišni predavač te trener za javne nastupe koji točno zna kako izvući najvažnije i najsočnije detalje iz sugovornika.

Zaboravite na generičke PR priče o tome kako će AI "promijeniti svijet", jer ovaj razgovor će zagrebati duboko ispod površine. Saznat ćete tko je u modernim tech kompanijama zapravo odgovoran za izgradnju i očuvanje ljudskog faktora – dok strojevi rade prekovremeno. Ne propustite ovu točku programa u srijedu, 10. lipnja u 11:15 na glavnoj pozornici .debuga 2026!