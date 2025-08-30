Norvežani odbijaju plaćati skupe sportske prijenose i okreću se piratstvu

Gotovo trećina Norvežana u dobi od 15 do 74 godine redovito koristi ilegalne streaming servise. Dok vlasnici prava i dio političara traže oštrije kazne, drugi upozoravaju da su cijene postale previsoke

U Norveškoj je zabilježen dramatičan porast internetskog piratstva, što predstavlja ozbiljan izazov za tamošnje streaming servise. Prema nedavnom istraživanju tvrtke Mediavision, čak 1,25 milijuna Norvežana, odnosno 30% populacije u dobi od 15 do 74 godine, svakog mjeseca koristi ilegalne streaming usluge. Posebno zabrinjava rast popularnosti piratskih IPTV usluga na koje je pretplaćeno 14% svih norveških kućanstava, što je porast od 40% u usporedbi s prethodnom godinom. Te platforme korisnicima nude filmove, TV program te sportske prijenose uživo, uključujući i popularnu englesku Premier ligu.

Cijena kao okidač

Vlasnici prava na prijenose smatraju ovaj trend egzistencijalnom prijetnjom na koju je potrebno hitno reagirati. "Vodimo kontinuirani dijalog s vlastima o izazovima ilegalnog IPTV-a i primjećujemo da oni shvaćaju ozbiljnost problema i žele nešto poduzeti po tom pitanju", kažu iz Viaplaya. Promet na ilegalnom tržištu približava se milijardi norveških kruna, pri čemu novac odlazi u džepove kriminalaca, umjesto u norvešku kreativnu industriju – stav je Jona Espena Nergårda, predsjednika uprave organizacije Nordic Content Protection koja se bavi zaštitom autorskih prava

Iako je ilegalnost piratstva neupitna, mnogi političari, akademici i stručnjaci ističu kako je revolt javnosti vjerojatno potaknut iznimno visokim cijenama legalnih usluga. Primjerice, premium pretplata na Viaplay s pristupom sportskim prijenosima uživo u Norveškoj košta 749 norveških kruna (oko 63 eura) mjesečno, što je značajno poskupljenje u odnosu na protekle godine i jedna od najviših cijena u Europi. Usporediva pretplata u Nizozemskoj staje manje od trećine tog iznosa, tj. 20 eura.

Sve veći broj norveških korisnika ne može ili jednostavno ne želi platiti tako visoku cijenu, zbog čega se okreću piratskim IPTV servisima. Čini se da ih pritom ne zabrinjavaju upozorenja vlasti i vlasnika prava da je piratstvo kršenje zakona. To je najvjerojatnije posljedica malog rizika da budu uhvaćeni, ali i visokih cijena legalnih usluga koje su "natjerale" u piratluk.



