Oxfordova riječ godine je pojam vezan uz društvene mreže – "rage bait"

Kraj je godine i svi proglašavaju pojmove i trendove koji su obilježili proteklih 12 mjeseci, pa je tu i tradicionalan izbor za riječ godine koji provodi utjecajni Oxfordski rječnik. Oni su ove godine službeno tim nazivom okrunili riječ, odnosno pojam "rage bait", pa riječ godine ponovno ima veze s internetskim trendovima, kao što je to već godinama slučaj.

"Rage bait" (u slobodnom prijevodu mamac za bijes) se definira kao internetski sadržaj namjerno osmišljen da izazove ljutnju ili bijes frustrirajućim, provokativnim ili uvredljivim tonom, najčešće s ciljem povećanja prometa ili angažmana na određenoj web stranici ili društvenoj mreži. S obzirom na to da su vijestima u 2025. godini dominirali društveni nemiri i rasprave o regulaciji sadržaja, jezični stručnjaci primijetili su da se upotreba tog izraza utrostručila u posljednjih godinu dana, signalizirajući dublju promjenu u načinu na koji se na Internetu traži i daje pažnja.

Evolucija digitalnog bijesa

Oxfordovi stručnjaci prvotno su sastavili uži izbor od tri kandidata koji su odražavali preokupacije javnosti u protekloj godini: "rage bait", "aura farming" i "biohack". Konačna odluka donesena je nakon tri dana glasanja u kojem je sudjelovalo više od 30.000 ljudi, pri čemu su stručnjaci uzeli u obzir glasove publike, sentiment javnih komentara te analizu vlastitih leksičkih podataka.

Iako je termin prvi put zabilježen online još 2002. godine na Usenetu, tada se odnosio na reakcije vozača u prometu. S vremenom je evoluirao u internetski žargon za opisivanje viralnih objava i taktika kreatora sadržaja, a danas je postao uvriježen termin u redakcijama diljem svijeta. Često se povezuje s "performativnom politikom" i praksama poput "rage-farminga" – sustavnog sijanja sadržaja, često dezinformacija, radi manipulacije reakcijama i stvaranja bijesa. Iako je sličan "clickbaitu", jer oba termina ciljaju na angažman, "rage bait" ima specifičan fokus na izazivanje razdora i polarizacije.

Casper Grathwohl, predsjednik Oxford Languagesa, istaknuo je da postojanje ove riječi ukazuje na sve veću svijest korisnika o manipulacijskim taktikama kojima su izloženi. Dok je Internet ranije bio usmjeren na privlačenje pažnje poticanjem znatiželje u zamjenu za klikove, sada je došlo do dramatičnog pomaka prema "otimanju" emocija i utjecanju na to kako ljudi reagiraju. Grathwohl naglašava da je to prirodna progresija u raspravi o tome što znači biti čovjek u svijetu tehnologije, danas obilježenom deepfake sadržajima i umjetnom inteligencijom.

Nastavak "brain rota"

Ovogodišnji pobjednik logičan je nastavak prošlogodišnje riječi godine, izraza "brain rot", koji je opisivao mentalnu iscrpljenost uslijed beskonačnog pregledavanja sadržaja. Prema Grathwohlu, "rage bait" osvjetljava sadržaj koji je inženjerski stvoren upravo za poticanje bijesa. Zajedno, ova dva pojma tvore snažan ciklus u kojem algoritmi pojačavaju bijes, a stalna izloženost takvom sadržaju vodi do mentalne iscrpljenosti korisnika.

Ove riječi ne definiraju samo prolazne trendove, već otkrivaju na koji način digitalne platforme preoblikuju ljudsko razmišljanje i ponašanje. Oxfordska riječ godine svake se godine bira kako bi potaknula razgovor i sudjelovanje javnosti, pozivajući ljude da zastanu i razmisle o silama koje oblikuju kolektivni jezik. U godini u kojoj se propituje tko smo doista, i online i offline, "rage bait" služi kao podsjetnik na ekstreme internetske kulture, zaključuju u svojoj objavi.