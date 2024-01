Lagodno je biti agnostik, još je lakše biti ciničan i duhovit, i citirati Yogi Beru: "Teško je predviđati, osobito budućnost". Naravno, da njome ne caruje neizvjesnost, budućnost ne bi bila to što jest. Neizvjesnost joj je u definiciji. No, o budućnosti, osobito bližoj, kao što je 2024. godina, koja je već započela, svejedno se ponešto može reći, a da to ne bude puko naklapanje i pogađanje. Teško, rekao bi Bera, ali ipak. U prvom dijelu članka izdvajaju se i ilustriraju neki opći pristupi koji omogućuju formiranje i analizu onog što se može očekivati u 2024. godini.