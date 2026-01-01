Što čeka Instagram u 2026.: između AI hiperprodukcije i nove potrage za autentičnošću

Izvršni direktor Instagrama najavljuje zaokret platforme prema nesavršenom sadržaju i novim sustavima provjere, kao odgovor na redefiniranje pojma istine u doba AI-ja

Sandro Vrbanus četvrtak, 1. siječnja 2026. u 14:03
Adam Mosseri 📷 Meta
Adam Mosseri Meta

U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, Instagram se suočava s ključnim rizikom: mogućnošću da ne održi korak s transformacijom načina na koji konzumiramo sadržaj. Napisao je to Adam Mosseri, prvi čovjek te društvene mreže na njihovoj platformi Threads. Mosseri ističe kako 2026. godine autentičnost postaje resurs koji je moguće beskonačno replicirati: razvoj deepfake tehnologije i AI generiranih vizuala dosegao je razinu na kojoj je sintetički sadržaj gotovo nemoguće razlikovati od stvarnih snimaka, što iz temelja mijenja povjerenje korisnika.

Sirova estetika i autentičnost

Unatoč tehnološkom napretku, Mosseri smatra kako će uloga pojedinačnih kreatora postati važnija nego ikada. Moć se već godinama seli s institucija na pojedince, ponajviše zbog pada povjerenja u vladu, medije i korporacije. U moru visokoproduciranog, ali umjetnog sadržaja, korisnici se okreću ljudima kojima se dive, tražeći u njihovim objavama glas koji se ne može krivotvoriti.

Dok umjetna inteligencija čini vizualno savršenstvo jeftinim i lako dostupnim, na tržištu se javlja zasićenje "ispoliranim" sadržajem. Klasični Instagram feed s kvadratnim fotografijama visoke estetike, filterima i savršenim pejzažima polako gubi na značaju. Korisnici se sve više okreću privatnim porukama Storiesima gdje dijele mutne, drhtave i nesavršene trenutke iz svakodnevnog života.

Ovaj trend "sirove estetike" postaje obrambeni mehanizam i dokaz stvarnosti. Mosseri stoga predviđa da će se kreatori namjerno okretati neobrađenim i često nepoliranim prikazima sebe kako bi se razlikovali od AI generirane produkcije koja, unatoč kvaliteti, često djeluje previše glatko i fabricirano.

Označavanje stvarnog sadržaja

Najavio je i da buduća strategija Instagrama uključuje suradnju s proizvođačima kamera kako bi se uvela kriptografska zaštita medija u trenutku nastanka, stvarajući "digitalni otisak prsta" stvarne snimke. Dakle, u Instagramu misle da im je lakše označiti sav autentičan sadržaj negoli se boriti s poplavom AI generiranih slika i videa te njih označavati kao sintetske.

Osim označavanja AI sadržaja, ključno će biti pružanje dodatnog konteksta o samim profilima – od njihove lokacije do povijesti objava – kako bi korisnici mogli donijeti informiranu odluku o tome kome i čemu vjerovati u eri digitalnog obilja i sveopće sumnje u AI generiranje.



