Taylor Swift i Drake mijenjaju marketing: Zašto podcasti i streamovi postaju ključni?

U svijetu u kojem se pažnja mjeri u sekundama, dvoje najvećih glazbenih titana 21. stoljeća odlučilo je ići suprotnim smjerom – u dužinu. Taylor Swift i Drake, majstori digitalne komunikacije, nedavno su proveli sate u video razgovorima na streaming platformama, pokazujući novi, moćan način za povezivanje s fanovima. Prema pisanju The New York Timesa, ovo nije slučajnost, već strateški pomak koji redefinira pravila promocije u modernom dobu.

Dva titana, dvije strategije

S jedne strane, imamo Taylor Swift. Gostovala je u 123-minutnom video podcastu New Heights, koji vode njezin dečko Travis Kelce i njegov brat Jason. U opuštenom razgovoru otkrila je detalje o svojoj glazbi, privatnom životu i, najvažnije, najavila svoj dvanaesti studijski album, "The Life of a Showgirl". Pristup je bio topao, kontroliran i savršen primjer suradničkog marketinga. S druge strane, Drake je odabrao potpuno drugačiji teren. Proveo je 189 minuta na livestreamu s kontroverznim streamerom Adinom Rossom. Razgovor se uglavnom vrtio oko riskantnog klađenja i provokacija, a tek usputno je spomenut njegov nadolazeći deveti album, "Iceman". Njegov je pristup bio siroviji, nepredvidljiviji i bliži slobodnoj kulturi streaming platformi poput Twitcha i Kicka (popularne streaming platforme za video igre i razgovore uživo).

Oboje koriste duge formate kako bi postigli preplavljivanje medija sadržajem. Pravi trik je u tome što se događa nakon emitiranja: sati sirovog materijala režu se u kratke, viralne isječke koji se potom šire brzinom munje po TikToku, Instagramu i X-u. Na taj način istovremeno zadovoljavaju najzagriženije fanove, koji će pogledati cijeli sadržaj, ali i povremene pratitelje koji će konzumirati samo najzanimljivije isječke.

Evolucija digitalne intimnosti

Tijekom 2010-ih, Swift i Drake su, svatko na svoj način, redefinirali kako funkcionira odnos između superzvijezde i publike. Swift je gradila intenzivnu fan kulturu ostavljajući tragove i zagonetke, dok je Drake instinktivno koristio društvene mreže kao nitko prije njega. Njihov zajednički prelazak na duge video formate – medij koji je promatrački, ali ne nužno intiman, te pomalo nesavršen i sirov – označava konačno prihvaćanje ovog trenda u samom vrhu industrije.

Za svijet podcasta, koji je zahvaljujući imenima poput Joea Rogana i Thea Vona postao ključan alat za promociju slavnih, gostovanje Taylor Swift predstavlja vrhunac. S druge strane, za livestreaming, koji još uvijek ima prizvuk buntovništva, Drakeova podrška je ključno ohrabrenje. Time on, slično kao nekad s mladim reperima, koristi težinu svoje slave da bi legitimirao novi medij, ali i da bi sebi priskrbio dio njegove sirove privlačnosti.

Dok je Swiftin razgovor bio pun osobnih detalja i pažljivo plasiranih informacija o novom, "veselijem" pop albumu, Drake je glazbu jedva spomenuo. Njegov svijet je bio svijet brze zarade, provokacija i laganog bezakonja streaming kulture. On razumije da je upravo tu nova generacija publike – na platformama gdje se korisnici okupljaju kako bi "visili" i stvarali zajednicu.

Pristupačnost kao novi statusni simbol

Ipak, oba nastupa imala su zajedničku poruku. Odabirom manje formalnih platformi, superzvijezde namjerno djeluju pristupačnije kako bi se povezale s fanovima. Time stvaraju osjećaj bliskosti – iako su mogli biti bilo gdje na svijetu, odabrali su biti "samo" gosti u podcastu ili na streamu. Upravo ta gesta, koja ih čini ljudskijima, paradoksalno dodatno pojačava njihov zvjezdani status.