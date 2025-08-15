Taylor Swift i Drake mijenjaju marketing: Zašto podcasti i streamovi postaju ključni?

Dvije najveće glazbene zvijezde današnjice okreću se dugim video formatima kako bi najavile nove albume. Zašto sati razgovora postaju moćniji od bilo koje reklame?

Bug.hr petak, 15. kolovoza 2025. u 09:12

U svijetu u kojem se pažnja mjeri u sekundama, dvoje najvećih glazbenih titana 21. stoljeća odlučilo je ići suprotnim smjerom – u dužinu. Taylor Swift i Drake, majstori digitalne komunikacije, nedavno su proveli sate u video razgovorima na streaming platformama, pokazujući novi, moćan način za povezivanje s fanovima. Prema pisanju The New York Timesa, ovo nije slučajnost, već strateški pomak koji redefinira pravila promocije u modernom dobu.

Dva titana, dvije strategije

S jedne strane, imamo Taylor Swift. Gostovala je u 123-minutnom video podcastu New Heights, koji vode njezin dečko Travis Kelce i njegov brat Jason. U opuštenom razgovoru otkrila je detalje o svojoj glazbi, privatnom životu i, najvažnije, najavila svoj dvanaesti studijski album, "The Life of a Showgirl". Pristup je bio topao, kontroliran i savršen primjer suradničkog marketinga. S druge strane, Drake je odabrao potpuno drugačiji teren. Proveo je 189 minuta na livestreamu s kontroverznim streamerom Adinom Rossom. Razgovor se uglavnom vrtio oko riskantnog klađenja i provokacija, a tek usputno je spomenut njegov nadolazeći deveti album, "Iceman". Njegov je pristup bio siroviji, nepredvidljiviji i bliži slobodnoj kulturi streaming platformi poput Twitcha i Kicka (popularne streaming platforme za video igre i razgovore uživo).

Oboje koriste duge formate kako bi postigli preplavljivanje medija sadržajem. Pravi trik je u tome što se događa nakon emitiranja: sati sirovog materijala režu se u kratke, viralne isječke koji se potom šire brzinom munje po TikToku, Instagramu i X-u. Na taj način istovremeno zadovoljavaju najzagriženije fanove, koji će pogledati cijeli sadržaj, ali i povremene pratitelje koji će konzumirati samo najzanimljivije isječke.

Evolucija digitalne intimnosti

Tijekom 2010-ih, Swift i Drake su, svatko na svoj način, redefinirali kako funkcionira odnos između superzvijezde i publike. Swift je gradila intenzivnu fan kulturu ostavljajući tragove i zagonetke, dok je Drake instinktivno koristio društvene mreže kao nitko prije njega. Njihov zajednički prelazak na duge video formate – medij koji je promatrački, ali ne nužno intiman, te pomalo nesavršen i sirov – označava konačno prihvaćanje ovog trenda u samom vrhu industrije.

Za svijet podcasta, koji je zahvaljujući imenima poput Joea Rogana i Thea Vona postao ključan alat za promociju slavnih, gostovanje Taylor Swift predstavlja vrhunac. S druge strane, za livestreaming, koji još uvijek ima prizvuk buntovništva, Drakeova podrška je ključno ohrabrenje. Time on, slično kao nekad s mladim reperima, koristi težinu svoje slave da bi legitimirao novi medij, ali i da bi sebi priskrbio dio njegove sirove privlačnosti.

Dok je Swiftin razgovor bio pun osobnih detalja i pažljivo plasiranih informacija o novom, "veselijem" pop albumu, Drake je glazbu jedva spomenuo. Njegov svijet je bio svijet brze zarade, provokacija i laganog bezakonja streaming kulture. On razumije da je upravo tu nova generacija publike – na platformama gdje se korisnici okupljaju kako bi "visili" i stvarali zajednicu.

Pristupačnost kao novi statusni simbol

Ipak, oba nastupa imala su zajedničku poruku. Odabirom manje formalnih platformi, superzvijezde namjerno djeluju pristupačnije kako bi se povezale s fanovima. Time stvaraju osjećaj bliskosti – iako su mogli biti bilo gdje na svijetu, odabrali su biti "samo" gosti u podcastu ili na streamu. Upravo ta gesta, koja ih čini ljudskijima, paradoksalno dodatno pojačava njihov zvjezdani status.



