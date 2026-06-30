Tidal uvodi stroga pravila za AI glazbu i ukida joj monetizaciju

Glazbena platforma Tidal od 15. srpnja uvodi stroga pravila za glazbeni sadržaj kreiran umjetnom inteligencijom, pa uvodi njezino označavanje i zabranu monetizacije te uklanjanje lažnog sadržaja

Glazbena streaming platforma Tidal službeno je predstavila svoja nova pravila o umjetnoj inteligenciji koja stupa na snagu 15. srpnja. Vodstvo platforme ističe da cilj novih pravila nije suzbijanje tehnološkog napretka, s obzirom na to da AI alati dokazano pomažu umjetnicima u uštedi vremena, smanjenju troškova i svladavanju kreativnih blokada. Umjesto toga, regulacija se uvodi zbog preplavljenosti sustava potpuno AI generiranom glazbom koja oponaša postojeće autore isključivo radi ostvarivanja financijske dobiti, čime se narušava veza između stvarnih izvođača i njihove publike.

Transparentno označavanje

Tidal definira AI generiranu glazbu kao sadržaj koji je u potpunosti ili u znatnoj mjeri stvoren putem generativne umjetne inteligencije, s posebnim naglaskom na alate koji stvaraju glazbu na temelju tekstualnih uputa. Platforma će nastaviti prihvaćati takav sadržaj pod uvjetom da on ispunjava visoke standarde integriteta te da je u skladu s uvjetima poslovanja i ugovorima s nositeljima prava i distributerima.

Glavna promjena koju će korisnici primijetiti u aplikaciji sredinom srpnja jest uvođenje posebne "AI" oznake, odnosno ikone pored pjesama koje će biti prepoznate kao stopostotni proizvod umjetne inteligencije. Kako metode detekcije budu napredovale, Tidal planira proširiti ovo označavanje i na materijale koji su tek u znatnoj mjeri generirani umjetnom inteligencijom. Također će se i od distributera zahtijevati da sami identificiraju i označe svoj AI materijal prije nego što on uopće stigne na Tidal.

Udar po džepu

Uz transparentnost, nova pravila donose i nultu toleranciju prema zlouporabi tehnologije. Tidal će implementirati automatske alate za trenutačno i trajno uklanjanje AI generirane glazbe koja iskorištava ime, lik ili glazbu stvarnih pojedinaca i grupa.

Najrigorozniji dio nove politike odnosi se na financijski aspekt – pa potpuno AI generirana glazba po novome gubi mogućnost monetizacije. Sukladno tome, sustav neće dodjeljivati tantijeme izdanjima koja prepozna kao stopostotni proizvod umjetne inteligencije, što bi trebalo demotivirati masovno postavljanje takve glazbe na ovaj servis, ali i spriječiti prevare poput one koju je izveo jedan "glazbenik" sa svojom vojskom botova koji su slušali njegovu AI generiranu glazbu.