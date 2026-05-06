Amazon otvara svoju logističku mrežu i vanjskim trgovcima

Pokretanjem Amazon Supply Chain Services e-trgovina ulazi na tržište logistike otvarajući svoju infrastrukturu vanjskim tvrtkama te time izravno konkurira etabliranim dostavnim službama

Sandro Vrbanus srijeda, 6. svibnja 2026. u 06:30

Ovoga je tjedna Amazon službeno najavio pokretanje usluge Amazon Supply Chain Services (ASCS), čime je započeo postupak otvaranja svoje velike logističke i opskrbne mreže svim vrstama i veličinama vanjskih poduzeća. Ovaj potez omogućit će tvrtkama iz sektora maloprodaje, zdravstva, proizvodnje ili čak automobilske industrije korištenje Amazonovih kapaciteta za prijevoz, skladištenje i isporuku robe, neovisno o tome prodaju li svoje proizvode putem Amazonove trgovine ili ne.

Globalna mreža

Takva strategija podsjeća na razvoj Amazon Web Servicesa, koji je od internog rješenja postao globalni lider u cloud uslugama, nakon što se otvorio vanjskim korisnicima. U ovom slučaju, otvoreni logistički paket obuhvaća cjelokupan portfelj usluga, uključujući prekooceanski prijevoz iz tvornica, carinjenje, masovno skladištenje zaliha te distribuciju kroz različite prodajne kanale.

Amazonov sustav nudi automatizirana rješenja koja omogućuju trasnport proizvoda od tvornice do praga kupca kroz jedinstvenu mrežu, uz obećane rokove isporuke od dva do pet dana (na tržištu SAD-a). Među prvim velikim klijentima koji će u SAD-u koristiti ove usluge ističu se globalno poznate kompanije poput Procter & Gamblea, 3M-a i American Eagle Outfittersa.

Odluka o otvaranju mreže temelji se na dugogodišnjem uspjehu modela "Fulfillment by Amazon" (FBA), putem kojeg su neovisni prodavači od 2006. godine otpremili više od 80 milijardi proizvoda. Dosadašnja iskustva pokazuju da prodavači koji koriste ova rješenja "od početka do kraja" ostvaruju gotovo 20% veću prodaju.

Najnovijim proširenjem ponude Amazon tako izravno ulazi u tržišnu utakmicu s logističkim divovima kao što su UPS i FedEx, koristeći pritom svoju flotu od više od 100 teretnih zrakoplova te široku mrežu distribucijskih centara diljem svijeta. Stručnjaci predviđaju da bi Amazonov ulazak na ovo tržište mogao stvoriti značajan pritisak na cijene i brzinu isporuke u cijelom sektoru.

