Instar do kraja veljače nudi velike popuste na stotine tech proizvoda

Instarov Winter Tech Market u igri je do kraja mjeseca ili do isteka zaliha, a kupci na odabir imaju snižene proizvode iz raznih kategorija. Cijene kreću već od 2,24 eura

Blagdani su prošli, ali zima još uvijek nije. To znači da je Instarov Winter Tech Market i dalje u tijeku te donosi popuste do 35 posto na širok raspon proizvoda do 28. veljače ili isteka zaliha.

Kupci u sklopu ove ponude mogu birati između velikog broja kategorija, od modernih laptopa i gotovih računala, uključujući modele s najnovijim Windows operativnim sustavom, preko monitora, printera i razne računalne opreme, pa sve do mobitela, tableta, pametnih satova, gaming dodataka te praktičnih sitnica poput punjača za laptope.

U sklopu Instarovog Winter Tech Marketa dostupne su i promocije popularnih brendova poput Hisensea, Sharka, Google Pixela, Xiaomija, Dysona i Philipsa.

Osim online kupovine, proizvode je moguće preuzeti i u jednoj od pet Instarovih lokacija u Zagrebu, Rijeci i Splitu, dok je dostava dostupna na kućnu adresu ili u BOX NOW paketomate, što dodatno olakšava preuzimanje narudžbi u bilo koje doba, čak i vikendom.

Kupcima je omogućeno i beskamatno plaćanje do 24 rate uz Premium Visa kartice PBZ Carda te Diners Club kartice Erste banke, što Winter Tech Market čini idealnom prilikom za veće i, budimo iskreni, neočekivane tech kupovine.

Napominjemo još jednom da Instarov Winter Tech Market traje do 28. veljače ili do isteka zaliha stoga nemojte dugo čekati, već cijelu ponudu provjerite na ovoj poveznici.