Instar do kraja veljače nudi velike popuste na stotine tech proizvoda

Instarov Winter Tech Market u igri je do kraja mjeseca ili do isteka zaliha, a kupci na odabir imaju snižene proizvode iz raznih kategorija. Cijene kreću već od 2,24 eura

Bug.hr utorak, 10. veljače 2026. u 06:30

Blagdani su prošli, ali zima još uvijek nije. To znači da je Instarov Winter Tech Market i dalje u tijeku te donosi popuste do 35 posto na širok raspon proizvoda do 28. veljače ili isteka zaliha.

Kupci u sklopu ove ponude mogu birati između velikog broja kategorija, od modernih laptopa i gotovih računala, uključujući modele s najnovijim Windows operativnim sustavom, preko monitora, printera i razne računalne opreme, pa sve do mobitela, tableta, pametnih satova, gaming dodataka te praktičnih sitnica poput punjača za laptope.

U sklopu Instarovog Winter Tech Marketa dostupne su i promocije popularnih brendova poput Hisensea, Sharka, Google Pixela, Xiaomija, Dysona i Philipsa.

Osim online kupovine, proizvode je moguće preuzeti i u jednoj od pet Instarovih lokacija u Zagrebu, Rijeci i Splitu, dok je dostava dostupna na kućnu adresu ili u BOX NOW paketomate, što dodatno olakšava preuzimanje narudžbi u bilo koje doba, čak i vikendom.

Kupcima je omogućeno i beskamatno plaćanje do 24 rate uz Premium Visa kartice PBZ Carda te Diners Club kartice Erste banke, što Winter Tech Market čini idealnom prilikom za veće i, budimo iskreni, neočekivane tech kupovine.

Napominjemo još jednom da Instarov Winter Tech Market traje do 28. veljače ili do isteka zaliha stoga nemojte dugo čekati, već cijelu ponudu provjerite na ovoj poveznici.  

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi