Preuzimanje konkurenta i umjetna inteligencija Zalandu dali novi zamah

Europska modna platforma Zalando izvijestila je o dvoznamenkastom rastu prihoda i dobiti u 2025. godini, dok u 2026. planira dodatno ubrzanje kroz masovnu primjenu AI inovacija

Zalando, europska tehnološka platforma za modu i stil života, zaključila je fiskalnu godinu 2025. s iznimnim poslovnim rezultatima. Tvrtka je izvijestila o dvoznamenkastom rastu bruto vrijednosti prodane robe, prihoda i dobiti. Ovakav snažan financijski zamah pripisuje se uspješnoj provedbi poslovnih strategija te strateškoj akviziciji platforme About You, čime je značajno unaprijeđena usluga prema kupcima i partnerima. Za 2026. godinu vodstvo tvrtke predviđa dodatno ubrzanje rasta, oslanjajući se na skaliranje inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

AI po mjeri kupca

Upravo je u 2025. godini Zalando postavio temelje za budućnost koristeći AI za drastično povećanje učinkovitosti. U sektoru marketinga udio sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom skočio je s gotovo nule na 90%, čime je proces stvaranja kampanja skraćen sa šest tjedana na svega nekoliko dana. Paralelno s tim, logistički su procesi optimizirani tako da je preciznost obećanog vremena dostave u stvarnom vremenu poboljšana za 22 postotna boda, dok je produktivnost tima od 3.000 programera porasla za više od 20%.

U tekućoj 2026. godini Zalando nastavlja koristiti svoju infrastrukturnu prednost za rješavanje ključnih izazova industrije, poput personaliziranog povezivanja kupaca s proizvodima idealnima za njih. Korištenjem vlastitih temeljnih AI modela, tvrtka je već zabilježila porast od 13% u broju artikala dodanih u košaricu. Poseban fokus stavljen je na "Size & Fit AI", koji na temelju tjelesnih mjera više od milijun korisnika pomaže u odabiru ispravne veličine, čime su povrati robe povezani s pogrešnim krojem smanjeni za više od 8%.

Zalandov Mönchengladbach Fulfilment Centre

Budućnost u autonomnoj trgovini

Korisnički angažman doživio je pravu revoluciju kroz Zalando Asistenta, čiji je broj korisnika dosegnuo šest milijuna. On sada nudi mogućnost izravne kupovine i uči o jedinstvenim stilskim preferencijama korisnika.

Gledajući dugoročno, Zalando preuzima vodeću ulogu u razvoju autonomne agentske trgovine. Predviđanja ukazuju na to da će ovaj kanal do 2030. godine obuhvaćati 15% ukupne online maloprodaje. Kao jedan od samo dva europska partnera pri lansiranju Googleovog protokola za univerzalnu trgovinu (Universal Commerce Protocol), Zalando omogućuje korisnicima otkrivanje i kupnju proizvoda izravno putem AI chatbotova kao što je Gemini.