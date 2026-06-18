Trgovine ostaju bez SSD-ova, a cijene DDR5 memorije i dalje su 'paprene'

Stručnjak iz lanca opskrbe tvrdi da je maloprodajno tržište SSD-ova 'gotovo nestalo' jer komponente odlaze u AI podatkovne centre. Cijene DDR5 RAM-a ne padaju, a nestašica se prelijeva i na ostalu elektroniku

Ako ste se nadali da će cijene radne memorije i SSD diskova konačno krenuti silaznom putanjom, morat ćemo vas razočarati. Ne samo da cijene DDR5 memorije tvrdoglavo ostaju visoke, već je situacija sa SSD-ovima postala toliko ozbiljna da jedan od vodećih ljudi iz industrije tvrdi kako je maloprodajno tržište za njih "gotovo nestalo".

Ovu izjavu dao je Nelson Duann, potpredsjednik tvrtke Silicon Motion, jednog od najvećih svjetskih proizvođača SSD kontrolera.

"Kontroleri koje prodajemo proizvođačima modula sada velikim dijelom završavaju u SSD-ovima koji se isporučuju izravno proizvođačima računala (OEM). Razlog je taj što OEM-ovi ne mogu nabaviti dovoljno NAND memorije izravno od proizvođača, pa se sve više okreću dobavljačima gotovih SSD modula", rekao je Duann u nedavnom intervjuu.

Što to znači za nas, obične korisnike? Jednostavno rečeno, police fizičkih i virtualnih trgovina ostaju prazne. Zbog ogromne potražnje iz podatkovnih centara koji pogone AI, proizvođači NAND memorije preusmjeravaju gotovo cjelokupnu proizvodnju prema tom visoko profitabilnom sektoru. Veliki igrači poput Della ili HP-a još se nekako i snalaze tražeći alternativne lance opskrbe, no za kupce koji žele sami nadograditi računalo izbor je sve manji, a cijene sve veće. Prema nekim podacima, cijene SSD-ova od kraja 2025. godine porasle su za 100 do 200 posto, a analitičari predviđaju daljnji rast i u drugoj polovici 2026.

Cijene DDR5 memorije ne popuštaju

Situacija s radnom memorijom nije ništa bolja, posebice kad je riječ o novijem DDR5 standardu. Iako neki izvještaji s njemačkog tržišta pokazuju da su cijene starijih DDR4 i DDR3 modula pale za otprilike sedam posto, to je slaba utjeha. Cijene DDR5 memorije ostale su praktički nepromijenjene, stabilizirane na iznimno visokoj razini. Iako se radi o podacima iz jedne zemlje, oni su dobar pokazatelj općeg trenda u Europi.

Konkretno, 32 GB DDR5 kit koji se u jesen 2025. mogao nabaviti za stotinjak eura, danas košta najmanje 350 eura, pod uvjetom da ga uopće uspijete pronaći na zalihi. Sustavna memorija je i dalje, prema nekim procjenama, čak 400 posto skuplja nego prije početka krize. Stručnjaci se slažu kako se povratak na "normalne" cijene ne očekuje prije 2027. godine, što znači da će nadogradnja računala još dugo ostati vrlo skupa investicija. Zanimljivo je da su, prema istim podacima, počele rasti i cijene klasičnih tvrdih diskova (HDD), koji su sada 58 posto skuplji nego prije godinu dana, u usporedbi s porastom od 34 posto zabilježenim prošli mjesec.