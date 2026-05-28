Gospodar prstenova: Prstenovi moći dobiva i četvrtu sezonu

Primeova serija iz svijeta Gospodara prstenova se uoči premijere treće sezone priprema za četvrtu, a snimanje je planirano za sljedeću godinu

Dunja Ivezić četvrtak, 28. svibnja 2026. u 17:02
📷 Izvor: Youtube/The Hollywood Reporter
Gospodar prstenova: Prstenovi moći (The Lord of the Rings: The Rings of Power) se, uoči premijere treće sezone na Prime Videu u studenome, priprema za četvrtu sezonu čije je snimanje planirano već za početak sljedeće godine. Nova sezona, doduše, još uvijek nije službeno potvrđena, ali Prime Video i dalje pokazuje povjerenje u nastavak franšize.

Serija u produkciji Amazon MGM Studija privukla je više od 185 milijuna gledatelja čime joj je osiguran status jednog od najgledanijih naslova na Prime Videu. U odnosu na drugu sezonu, treća će preskočiti nekoliko godina i bit će radnjom smještena na vrhunac rata između Saurona i Vilenjaka. S obzirom na vremenski razmak u kojem su izlazile prethodne sezone, može se zaključiti da bi četvrta mogla izaći već 2028. godine, a kako se Amazon kupnjom televizijskih prava od Tolkien Estatea još 2017. godine obvezao na proizvodnju pet sezona, nastavak franšize ne djeluje nimalo upitno.

Ove vijesti dolaze usred novog vala produkcije sadržaja iz svijeta Gospodara prstenova (The Lord of the Rings). Naime, Warner Bros. je također intenzivirao korištenje vlastitih prava franšizu, tražeći manje priče koje se mogu pretvoriti u dugometražne filmove.

Prvi među njima je The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum u režiji Andyja Serkisa s premijerom planiranom za prosinac ove godine. Osim Serkisa, svoje će uloge u nadolazećem filmu ponoviti Ian McKellen i Elijah Wood, dok će ulogu Aragorna preuzeti Jamie Dornan. Ranije ove godine, Peter Jackson najavio je produkciju još jednog filma pod radnim naslovom The Lord of the Rings: Shadow of the Past koji bi trebao biti smješten nekoliko desetljeća nakon Povratka kralja (The Return of the King).

Uz sve ovo, moguće je da će svoju filmsku adaptaciju potencijalno dobiti i Silmarillion, Tolkienova zbirka mitova i priča smještenih u Međuzemlje, a nedavno je objavljeno da su Warner Bros. i Peter Jackson trenutno u fazi pregovora s njegovim nasljednicima.

 

