Igra prijestolja dobiva film u produkciji Warner Bros.

Warner Bros. službeno priprema film Igra prijestolja (Game of Thrones), a razvija ga Beau Willimon koji je prethodno radio kao jedan od scenarista serije Andor te kao showrunner serije Kuća od karata (House of Cards). Prema prvim objavljenim vijestima, prva je verzija scenarija predana studiju, a za projekt još uvijek nisu odabrani ni redatelj ni glumačka postava.

Budući da je Warner Bros. trenutno u procesu prodaje tvrtki Paramount Skydance, nije sigurno hoće li planirani projekti, uključujući i ovaj, doista biti snimljeni. Naime, ukoliko spajanje bude odobreno, novo će vodstvo imati priliku odbiti projekte koji su trenutno u razvoju. Ipak, ova franšiza predstavlja jedno od najvrijednijih vlasništva čitave kompanije, a izvršni direktor Paramounta David Ellison je prethodno obećao da će, ukoliko dođe do dogovora, godišnje objavljivati oko 30 filmova.

Detalji radnje nisu službeno otkriveni, ali priča bi se navodno trebala baviti Aegonom I., osnivačem dinastije Targaryen, i njegovim osvajanjem Westerosa nekoliko stoljeća prije radnje izvorne televizijske serije. Kako se Aegon do sad kao lik nije pojavio u franšizi, te sudeći prema opsegu iste, radi se o dugometražnom spektaklu koji bi lako mogao imati više nastavaka, a zanimljivo je da je istom pričom inspirirana i konkurentska televizijska serija koju u isto vrijeme razvija HBO.

Ideja za ovaj film pojavila se još 2013. godine, kada su David Benioff i Dan Weiss predložili da se serija zaključi s tri dugometražna filma po uzoru na Gospodara prstenova (The Lord of the Rings), ali je tada odbijena. HBO, uz Zmajevu kuću (House of the Dragon) i Viteza sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms), HBO trenutno u razvoju ima nekoliko projekata koji će dodatno proširiti omiljenu franšizu.