Na Amazonovim stranicama Fallouta pojavio se misteriozni brojač

Druga sezona Fallouta je na pola puta, a finalna epizoda bit će emitirana 4. veljače, što je ujedno datum kada će misteriozni brojač na službenim stranicama televizijskog serijala stići do nule

Nije nikakva tajna da je televizijski serijal Fallout ponovno zainteresirao igrače za igre ove franšize, što jasno pokazuju i statistike. Naime, početkom emitiranja druge sezone na Steamu se broj istovremenih igrača Fallouta 4, Fallout: New Vegasa i Fallouta 3 udvostručio, pa ne čudi da je čak i običan brojač na službenim stranicama Amazonovog televizijskog serijala izazvao veliko zanimanje javnosti i rasplamsao maštu.

Spomenuti brojač trenutno odbrojava nešto više od 27 dana, odnosno ukazuje na 4. veljače kada će biti emitirana posljednja epizoda druge sezone. To samo po sebi ne bi bilo neobično da raspored prikazivanja svih epizoda nije ranije već objavljen, pa su se pojavila nagađanja kako će tog datuma biti otkriveno nešto jako važno vezano uz ovu franšizu.

Dakako, krenula su i nagađanja, mahom temeljena na osobnim željama, pa tako neki predviđaju da bi mogla biti riječ o najavi remasteriranog izdanja Fallouta: New Vegas, s obzirom na to da je riječ o jednom od ponajboljih izdanja serijala, a i druga sezona televizijske serije smještena je u njegovo okruženje. Drugi pak govore o remasteru Fallouta 3, dok oni najsmjeliji predviđaju najavu Fallouta 5.

Iako nam se najlogičnijom čini najava treće televizijske sezone, sumnjamo da bi Amazon imao što pokazati, a kamoli sklepati smislen promotivni video, jer prema riječima izvršnog producenta Jonathana Nolana s kraja prošle godine, snimanje bi trebalo započeti tek ovog ljeta, ako sve prođe kako je planirano.