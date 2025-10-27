Na HBO dolazi nova serija od kreatora "Obitelji Soprano"

Prva serija Davida Chasea, nakon njegove revolucionarne mafijaške drame, bit će utemeljena na knjizi Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra autora Johna Lislea. Chase je otkupio prava na knjigu i napisat će adaptaciju, što spada pod ugovor o pravu koji njegova tvrtka Riverain Pictures ima s HBO-om.

MKUltra je dramski triler orijentiran na ozloglašenog kemičara i špijuna Sidneya Gottlieba, poznatog i kao "Crni čarobnjak“, koji je vodio CIA-in program MKUltra u čijem su se sklopu, tijekom vrhunca Hladnog rata, provodili opasni i smrtonosni pokusi kontrole uma na dobrovoljnim – i nedobrovoljnim – ispitanicima. Primjenom psihodeličnih droga, prakticiranjem hipnoze i izlaganjem pojedinaca mučenju često su se — bez znanja ili pristanka ispitanika — pokušavala iznuditi priznanja. Budući da je 1950-ih godina uveo tu drogu u CIA, Gottlieb je također poznat i kao otac LSD kontrakulture. Neki su ispitanici bili dobrovoljci – zaposlenici agencije, vojni časnici i studenti koji su bili upoznati s prirodom pokusa. Međutim, drugi su bili psihijatrijski pacijenti, zatvorenici, ovisnici o drogama i seksualne radnice, koji su bili prisiljeni ili obmanuti da uzimaju doze droge koja je u nekim slučajevima ostavile trajne posljedice.

Chaseov povratak na televiziju dolazi nakon što je izjavio da je era ambicioznih TV drama, koju je djelomično definirala serija Obitelj Soprano, bila tek "kratkotrajan bljesak“ koji je sada završio. U intervjuu koji je za The Times dao povodom 25. obljetnice serije, Chase izjavio je da su mu u razgovorima s čelnicima studija rekli da “pojednostavi” svoje scenarije te ga upozoravali da pravi televiziju koja je previše složena.

Serija Obitelj Soprano je na HBO-u prikazivana od 1999. do 2007. godine, a osvojila je 21 Emmy te stekla priznanje kao jedna od najvećih serija 21. stoljeća. Nakon toga, Chase je napisao i režirao dugometražni film Not Fade Away iz 2012. godine te producirao film The Many Saints of Newark snimljen 2021. godine. Datum izlaska nove limitirane serije još nije objavljen, a Chase u međuvremenu priprema još jedan dugometražni film.