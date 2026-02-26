Objavljen je datum premijere nove znanstveno-fantastične serije u produkciji braće Duffer

Stranger Things je završio, ali Matt i Ross Duffer se s novom serijom na Netflix vraćaju već ovog proljeća

Netflix je otkrio datum premijere i prve fotografije iz nadolazeće znanstveno–fantastične serije The Boroughs. Izvršni producenti osmodijelne serije su braća Matt i Ross Duffer, kreatori serije Stranger Things, a u glavnim su ulogama Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters i Bill Pullman. U središtu radnje je naizgled idilična i pitoreskna umirovljenička zajednica čiji su se stanovnici primorani suočiti s onostranom prijetnjom te je spriječiti da ukrade jedino što nemaju – vrijeme.

Kreatori serije su Jeffrey Addiss i Will Matthews koji su prethodno surađivali na scenariju za fantastični anime Gospodar prstenova: Rat Rohirrima (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), a priča započinje dolaskom novopridošlog stanovnika koji, nakon što je izgubio suprugu, pokušava shvatiti što učiniti s godinama koje su mu preostale. Iako su likovi serije znatno stariji od junaka iz Stranger Things, njihove bi uloge i dalje trebale imati brojne sličnosti. Budući da je serija namijenjena svim uzrastima i da bi u tonu trebala biti podjednako uzbudljiva, emotivna, misteriozna i zastrašujuća, suradnja s braćom Duffer djeluje kao logična odluka.

Osim na The Boroughs, braća Duffer trenutno kao izvršni producenti rade i na horor miniseriji Nešto vrlo loše će se dogoditi (Something Very Bad Is Going to Happen), koja na Netflixu izlazi sljedeći mjesec, te na animiranoj seriji Stranger Things: Priče iz '85 (Stranger Things: Tales from '85), zakazanoj za travanj. Kako je The Boroughs na Netflixu najavljen za 21. svibanj, braću Duffer u sljedeća tri mjeseca očekuju čak tri nove Netflixove serije.

The Boroughs je originalna priča koja nije dio franšize – baš kao što je to na samom početku bio i Stranger Things.