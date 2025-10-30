Objavljen je foršpan za posljednju sezonu serije "Stranger Things"

Netflix je napokon objavio i službeni foršpan, prepun očekivanih epskih borbi za preživljavanje protiv Demogorgona i Vecne (Jamie Campbell Bower), koji će posljednji put pokušati uništiti Hawkins.

Ako je suditi prema foršpanu, posljednja bi sezona mogla potvrditi teoriju da je zapravo Vecna onaj koji je oteo Willa (Noah Schnapp) u prvoj sezoni, što bi konačno rasvijetlilo što se zapravo dogodilo Willu dok je bio zarobljen u Upside Downu, zajedno s pravom prirodom njegove povezanosti s Vecnom i tim paralelnim svemirom. Također, postoji mnogo toga što bi se moglo saznati o pravom antagonistu serije – doduše, od uvođenja Mind Flayera u drugoj sezoni do Vecne u četvrtoj sezoni, serija još uvijek radi na njihovom međusobnom povezivanju. Završna scena ponovno spaja Willa s Vecnom, koji „još samo jednom" traži njegovu pomoć što, osim neizvjesne sudbine najdražih likova obećava i uzbudljivu novu sezonu.

Braća Duffer namjeravaju isporučiti završetak serije koji će opravdati ne samo očekivanja publike već i standard koji je serija postavila svojim ranijim sezonama (iako je kvaliteta od sezone do sezone varirala) i zato su navodno proučavali završetke drugih serija kako bi vidjeli što je na kraju funkcioniralo, a što nije. Službeni opis posljednje sezone glasi: „U jesen 1987., Hawkins je obilježen otvaranjem Riftova, a naši heroji ujedinjeni su jednim ciljem: pronaći i ubiti Vecnu. Ali on je nestao — njegovo mjesto boravka i planovi nepoznati su. Njihovu misiju dodatno komplicira činjenica da je vlada stavila grad pod vojnu karantenu i pojačala lov na Eleven (Millie Bobby Brown), prisiljavajući je da se ponovno skriva. Kako se približava godišnjica Willovog nestanka, tako dolazi i teška, poznata tjeskoba. Konačna bitka je pred vratima — a s njom i tama moćnija i smrtonosnija nego bilo što s čime su se do sada susreli. Da bi okončali ovu noćnu moru, svi moraju stajati zajedno, još jednom.”

Prve četiri epizode na Netflixu izlaze 26. studenog, tri epizode se zatim objavljuju za Božić, a završna epizoda izlazi na Staru godinu.