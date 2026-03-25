Objavljen je teaser za novu HBO–ovu seriju o Harryju Potteru

HBO je objavio službene fotografije i teaser s prvim pogledom na novu Harry Potter seriju čija je premijera zakazana za sljedeću godinu. Serija bi trebala ponuditi novi pogled na fantastični svijet iz romana J. K. Rowling i omiljene filmske franšize koja je ukupno zaradila više od 7 milijardi dolara. Prema izvornom bi planu svaka sezona nove serije trebala obuhvatiti jednu knjigu, a na mjestu showrunnera nalazi se Francesca Gardiner, jedna od scenaristica HBO–ove serije Nasljeđe (Succession), dok je kao izvršni producent i jedan od redatelja postavljen veteran serije Igra prijestolja (Game of Thrones), Mark Mylod.

U ulogama troje glavnih junaka su Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout, a lik Albusa Dumbledorea utjelovljuje John Lithgow. Među ostalom se glumačkom postavom nalaze i Janet McTeer (Ozark) kao Minerva McGonagall, Nick Frost kao Hagrid i Paapa Essiedu kao profesor Snape, dok će originalnu glazbu potpisati Hans Zimmer i Bleeding Fingers.

HBO očekuje da će serija postati najveći streaming događaj u povijesti čitave platforme, a ne skrivaju niti ambiciju da u tome nadmaše i Stranger Things. Ipak, postoji mogućnost da bi, osim impresivne gledanosti, Harry Potter i Stranger Things mogli dijeliti i velike razmake među sezonama, posebno zbog produljenih rokova televizijskih produkcija i činjenice da serije koje grade i prikazuju kompleksne svjetove više nije realistično očekivati svake godine.