Otkriveni novi detalji radnje druge sezone serije Vitez sedam kraljevstava

Početkom ove godine na HBO–u je premijerno prikazan Vitez sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms), spin–off Igre prijestolja (Game of Thrones) utemeljen na George R. R. Martinovoj seriji novela Tales of Dunk and Egg. U intervjuu za Entertainment Weekly, showrunner Ira Parker otkrio je da će se narativni raspon serije proširiti dolaskom nove junakinje – Lady Rohanne (Lucy Boynton), poznate kao Crvena udovica (Red Widow).

U priči, Lady Rohanne ovaj nadimak nosi jer je, prije nego što je upoznala protagonista Sera Duncana Visokog (Peter Claffey), u braku bila nekoliko puta, a izvorno je prikazana kao snažna, politički pronicljiva i neovisna žena. Ipak, uz njezino su stjecanje moći vezane različite glasine, pa je Dunk isprva također procijeni kao prijetnju. Iz priče je također poznato da Rohanne na kraju stupi u brak s Geroldom Lannisterom, a njezini su praunuci Jaime, Cersei i Tyrion Lannister.

Budući da se u prvoj sezoni Dunk uglavnom fokusira uglavnom na viteški turnir i nije imao značajnu interakciju sa ženom plemićkog podrijetla, Rohanne za njega predstavlja novi izazov. Prema događajima iz novele The Sworn Sword, između njih se razvije romantična privrženost, a razlike u njihovim društvenim statusima otvore mnoga politička pitanja.

Snimanje druge sezone serije trenutno je u tijeku, a do manjih je odgoda došlo uslijed poplava uzrokovanih olujom Therese, što je ironično budući da se radnja izvorne novele odvija tijekom jedne od najgorih suša u povijesti Westerosa. Ipak, druga bi sezona bez obzira na odgode trebala izaći 2027. godine.