Otkriveni novi detalji radnje druge sezone serije Vitez sedam kraljevstava

Sudeći prema najavama showrunnera Ire Parkera, sljedeća bi sezona intimni ton mogla zamijeniti političkim nabojem

Dunja Ivezić utorak, 19. svibnja 2026. u 09:15
📷 Izvor: Youtube/A Knight of the Seven Kingdoms
Izvor: Youtube/A Knight of the Seven Kingdoms

Početkom ove godine na HBO–u je premijerno prikazan Vitez sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms), spin–off Igre prijestolja (Game of Thrones) utemeljen na George R. R. Martinovoj seriji novela Tales of Dunk and Egg. U intervjuu za Entertainment Weekly, showrunner Ira Parker otkrio je da će se narativni raspon serije proširiti dolaskom nove junakinje – Lady Rohanne (Lucy Boynton), poznate kao Crvena udovica (Red Widow).

U priči, Lady Rohanne ovaj nadimak nosi jer je, prije nego što je upoznala protagonista Sera Duncana Visokog (Peter Claffey), u braku bila nekoliko puta, a izvorno je prikazana kao snažna, politički pronicljiva i neovisna žena. Ipak, uz njezino su stjecanje moći vezane različite glasine, pa je Dunk isprva također procijeni kao prijetnju. Iz priče je također poznato da Rohanne na kraju stupi u brak s Geroldom Lannisterom, a njezini su praunuci Jaime, Cersei i Tyrion Lannister.

Budući da se u prvoj sezoni Dunk uglavnom fokusira uglavnom na viteški turnir i nije imao značajnu interakciju sa ženom plemićkog podrijetla, Rohanne za njega predstavlja novi izazov. Prema događajima iz novele The Sworn Sword, između njih se razvije romantična privrženost, a razlike u njihovim društvenim statusima otvore mnoga politička pitanja.

Snimanje druge sezone serije trenutno je u tijeku, a do manjih je odgoda došlo uslijed poplava uzrokovanih olujom Therese, što je ironično budući da se radnja izvorne novele odvija tijekom jedne od najgorih suša u povijesti Westerosa. Ipak, druga bi sezona bez obzira na odgode trebala izaći 2027. godine.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi