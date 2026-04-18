Počinje četvrta sezona popularne znanstvenofantastične serije ‘From’ - je li ujedno i posljednja?

Otkad je premijerno prikazana u veljači 2022. godine, znanstveno–fantastična horor serija From (kod nas se prikazuje pod imenom "iz") stekla je veliku gledanost i pozitivne reakcije kritike, a njezinu je kvalitetu pohvalio čak i Stephen King. Serija je do sada imala tri uspješne sezone i 96% na Rotten Tomatoesu, a prva epizoda četvrte sezone izlazi u nedjelju 19. travnja na HBO Maxu.

Uslijed premijere nove sezone, Amazon MGM je službeno najavio da se priprema i peta, ujedno i posljednja, sezona. Kreator serije John Griffin, showrunner John Pinkner i redatelj Jack Bender su ovim povodom podijelili zajedničku izjavu: ,,Iznimno smo uzbuđeni što možemo objaviti da smo službeno počeli raditi na petoj sezoni, što znači da ćemo imati priliku ovu priču privesti kraju. Ovo znači i da će pitanja biti odgovorena, a odgovori će se preispitivati. U međuvremenu će zasigurno biti i suza i strave. Zahvalni smo na podršci naših prijatelja i partnera iz MGM+–a. Neizmjerno smo zahvalni i na nevjerojatnoj strasti cijele naše "FROMily" zajednice. Uzbuđeni smo što s vama možemo podijeliti četvrtu sezonu i nadamo se da će vam otvoriti apetit za ono što slijedi."

From je radnjom smješten u zagonetni maleni grad u središnjoj Americi u kojem svi koji ga posjete ostaju zauvijek zarobljeni. Prisiljeni očuvati barem privid normalnog života, nesretni su stanovnici prisiljeni tražiti izlaz i suočavati se sa silnim prijetnjama iz susjedne šume, uključujući i zastrašujuća stvorenja koja izlaze sa zalaskom sunca.

Glavne uloge u seriji tumače Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey i Pegah Ghafoori.