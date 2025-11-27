Premijera posljednje sezone serije Stranger Things srušila je Netflix

Premijera posljednje sezone znanstveno-fantastične horor drame Stranger Things, nakon nekoliko godina iščekivanja, nije započela onoliko glatko niti rekordno kako je Netflix priželjkivao jer je u trenutku lansiranja srušila čitavu streaming platformu. Samo nekoliko trenutaka nakon što su na Netflixu službeno objavljene prve četiri epizode, mnoge je gledatelje dočekala poruka o pogrešci i nemogućnosti ispunjenja zahtjeva.

Iako je problem za neke potrajao tek nekoliko minuta, brojni su gledatelji i satima kasnije prijavljivali lošije performanse i nižu kvalitetu rezolucije od uobičajene. Još uvijek nije poznato što je Netflix poduzeo – niti što tek planira poduzeti – kako bi spriječio isti problem pri lansiranju ostatka sezone tijekom božićnih blagdana. Ipak, najavljeno je da gledatelji mogu očekivati postupno poboljšanje sa smanjenjem priljeva korisnika koji istovremeno pokušavaju pristupiti prijavi te pokrenuti reprodukciju. Nezadovoljni su se obožavatelji odmah obratili društvenim mrežama koje su i danas tijekom dana preplavljene frustracijom zbog Netflixove nepripremljenosti.

Netflix je već više od dva tjedna bilježio povećan promet za prethodne sezone serije. Naime, dan prije premijere sve su se prethodne sezone našle na listi 10 najgledanijih serija, što je prvi takav slučaj na Netflixu. Pad sustava je sigurno ubio određenu dozu entuzijazma, ali ipak privremeno. Netflix je i ranije tijekom velikih događaja (uglavnom sportskih) padao pod prevelikim opterećenjem, a zabilježen je i kratki prekid rada kada su 2022. objavljene posljednje dvije epizode četvrte sezone Stranger Thingsa. Jedan od koautora serije, Ross Duffer, je na svojim društvenim mrežama objavio da platforma aktivno radi na smanjenju rizika od pada sustava u budućnosti.

Ovakvi prekidi rada u pravilu ipak nemaju stvaran utjecaj na broj pretplatnika, niti ostavljaju trajnu mrlju na samoj seriji. Radi se o kratkotrajnom zastoju koji je donekle zasjenio zadovoljstvo gledatelja novim epizodama, ali jedino što bi uistinu moglo uništiti entuzijazam za Stranger Things jest to braća Duffer seriju ne privedu zadovoljavajućem zaključku.

Sljedeće će tri epizode biti objavljene za Božić, a završna epizoda izlazi na Staru godinu.