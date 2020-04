Slučajno popularan film - Code 8

Code 8 je bez velikog marketinga uspio ući na Top 10 listu najgledanijeg sadržaja na Netflixu, no jedina mu vrijednost leži upravo u gledanosti koju je postigao unatoč skromnoj produkciji.

Code 8 (2019) je filmska verzija istoimenog kratkog filma iz 2016. godine. U oba su filma sudjelovali Jeff Chan kao režiser, te Robbie Amell (The Tomorrow People) i Stephen Amell (Arrow) kao glumci i producenti. Nakon objave kratkog filma, Indiegogo kampanjom su u mjesec dana prikupili 2.4 milijuna dolara unatoč tome što im je cilj bio samo dvjesto tisuća dolara. Kampanja je završila 31. prosinca, 2019. godine s prikupljenih 3.4 milijuna dolara. U kinima je imao premijeru 13. prosinca prošle godine, a na Netflix je stigao 11. travnja ove godine i uspio ući na Top 10 listu (novost od 24. veljače) najgledanijeg sadržaja na Netflixu u Americi.

Film počinje s nizom scena koje prikazuju vijesti vezane uz "ljude s moćima". Ranije u povijesti, Lincoln City je u cilju izgradnje "grada budućnosti" otvorio vrata stotinama ljudi s moćima kao što su psihokineza, telepatija, snaga, tjelesna toplina, hladnoća i proizvodnja električnih struja. Ti isti ljudi su postali tehnološki višak uvođenjem automatizirane proizvodnje. Val otkaza doveo je do porasta zločina vezanih uz upotrebu što je povećalo strepnju običnih ljudi.

Kroz najmanje dvije generacije diskriminacije, radna su mjesta gubili i oni ljudi s moćima koji nisu bili u proizvodnji - graditelji, vatrogasci, policajci, doktori i drugi. Upotreba moći je postala zabranjena bez (skupe) dozvole. S vremenom, ljudi s moćima su došli do te točke da dilerima prodaju tekućinu iz vlastite leđne moždine kao glavni sastojak u novoj drogi, Psyke.

Protagonist Connor Reed (Robbie Amell) je motiviran brigom za bolesnu majku. Nakon što se ispostavi da može izvući korist iz moći čiji pun potencijal nije ostvario, ne preza od ulaska u svijet kriminala kako bi stekao dovoljno novca za njeno liječenje. Ako vas Code 8 povlači da ga pogledate zato što je eksplodirao na Netflixu, izgledno je da više zabave vezane uz supermoći u nezavisnoj produkciji možete izvući iz gledanja već samo najave filma Chronicle (2020). Povlače se i usporedbe s filmovima kao što su X-Men, District 9 i The Town, ali takvo neprimjereno podizanje očekivanja ne treba samo spustiti nego strmoglaviti - kao što to čine višestruke scene Connora u kojima pali ili razbija žarulje kao krajnji doseg vježbanja njegovih moći.

Slaba točka priče je i to što se ne zna ništa o tome zašto neki ljudi imaju te moći. Nedostaje taj origin dio priče koji je zasigurno mogao biti osmišljen u filmu čije trajanje inače iznosi nepunih 90 minuta. Umjesto toga, Code 8 uzima elemente koje smo već vidjeli u boljim filmovima, te igra na sigurno stavljajući ih u kontekst pljačke kao vrhunca priče.

Unatoč tome što je indie produkcija, autorima je više stalo do toga da dosegnu širu publiku nego da budu originalni, a i stalno spominjanje tajnovitog "The Trusta" daje do znanja da ima prostora za snimanje nastavka koji je već najavljen u obliku spin-off serije.

S obzirom na ograničenu snagu i doseg svih moći u ovom filmu, Code 8 zarađuje bodove na bliskosti i realnosti - vatreno oružje je i dalje snažnija sila, a policijske snage su zahvaljujući tehnologiji dominantna strana u sukobu. Unatoč ograničenosti moći, serija ih uspijeva učiniti relevantnima tako što su prikazane kao neophodne u par ključnih trenutaka.

Kao neoriginalan i u svakom žanru slab, ali uredno snimljen film, Code 8 dobija jedva prolaznu ocjenu. Odgovor na pitanje hoće li vam se film svidjeti ili ne ovisiti će i o tome očekujete li ekstremne scene upotrebe moći na koje su nas navikli Marvel i DC, ili vam je dovoljan već puno prizemljeniji i običniji pristup kao što je to slučaj u filmu Code 8.