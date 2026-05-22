Treća sezona Zmajeve kuće izlazi u dvije verzije

Ovo ljeto vatra i krv dolaze u dva različita formata kako bi bili pristupačni široj publici

Nakon gotovo dvogodišnje pauze, Zmajeva kuća (House of the Dragon) se sljedeći mjesec na HBO Max vraća s trećom sezonom u kojoj crni tim Rhaenyre Targaryen (Emma D'Arcy) i zeleni tim Aegona II. (Ty Tennant) ulaze u potpuni rat diljem Westerosa. Sudeći prema knjizi Vatra i krv (Fire & Blood) Georgea R. R. Martina, treća bi sezona trebala prikazati brojne bitke, uključujući i ključni Battle of the Gullet.

Povodom Globalnog dana svijesti o pristupačnosti, HBO Max je objavio da će uz tjedno emitiranje serije istovremeno objavljivati i verziju s američkim znakovnim jezikom (ASL). Nedavno je potvrđeno da će ista verzija prve sezone na streaming servisu biti dostupna od 29. svibnja, a druga sezona dolazi 15. lipnja. Uvođenje ASL podrške nastavlja HBO–ovu praksu koja uključuje najpopularnije filmove i serije na platformi, a među njima su se našli i The Last of Us, Ono: Dobro došli u Derry (IT: Welcome to Derry), Barbie, Grešnici (Sinners) i Beetlejuice Beetlejuice.

S ukupno osam epizoda, treća sezona Zmajeve kuće novi će nastavak imati svake nedjelje, odnosno ponedjeljka, sve do finala 9. kolovoza. Uz povratničku stalnu postavu, među najistaknutijim novim glumačkim imenima nalaze se James Norton kao Ormund Hightower, Tommy Flanagan kao Roderick Dustin, Annie Shapero kao Alysanne Blackwood i Dan Fogler kao Torrhen Manderly.

Zmajeva kuća je već obnovljena za četvrtu, a ujedno i posljednju, sezonu koja će biti premijerno prikazana 2028. godine, dok će razdoblje između sezona popuniti druga sezona spin–off serije Vitez sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms).