Zmajeva kuća vratila se s vatrom i krvlju - je li već u startu ispunila očekivanja gledatelja?

Nakon dvije godine čekanja, treća sezona "Zmajeve kuće" započela je spektakularnom bitkom i šokantnom smrću, uvodeći nas u totalni rat. Kritičari su podijeljeni, no publika je premijeru nagradila rekordnim ocjenama

Nakon dvogodišnjeg iščekivanja koje se činilo dugim poput zime u Westerosu, "Zmajeva kuća" vratila se na HBO s premijerom treće sezone. Epizoda nazvana "Sol i more, vatra i krv" nije gubila vrijeme te je gledatelje odmah bacila u samo središte Plesa zmajeva, brutalnog građanskog rata koji prijeti uništenjem kuće Targaryen. Nakon druge sezone, koja je prema mišljenju mnogih služila kao dugo postavljanje figura na šahovsku ploču, obećan nam je totalni rat. A ako je suditi prema prvoj epizodi, to smo i dobili - uz visoku cijenu.

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Središnji dio premijere bila je dugoočekivana Bitka kod Guleta, pomorski sukob epskih razmjera koji je suprotstavio flotu Velaryona i njihove zmajske jahače protiv moćne Trijarhije. Produkcijski, scena je bila upravo onakav spektakl kakav se očekuje od ove franšize: stotine brodova u plamenu, borbe prsa o prsa na palubama i zmajevi koji sipaju vatru s neba poput bombardera. No, usred kaosa i vizualne raskoši, dogodio se trenutak koji je definirao epizodu i postavio mračan ton za ostatak sezone: tragična smrt Jacaerysa "Jacea" Velaryona, Rhaenyrinog prvorođenog sina i nasljednika.

Jaceova smrt bila je brutalna i potresna. Njegov zmaj Vermax pogođen je i odvučen u morske dubine, a mladi princ, isplivavši na površinu, biva izrešetan strijelama. Njegova odluka da se suprotstavi majci i sam poleti u bitku pokazala se kobnom. Uoči bitke, Jace je naredio Kraljičinoj gardi da zaključa Rhaenyru u njezine odaje, potez koji je glumac Harry Collett opisao kao čin zaštite, a ne izdaje. "Radije bi umro nego izgubio majku", rekao je Collett. S druge strane, glumica Emma D'Arcy, koja tumači Rhaenyru, ponudila je složeniju interpretaciju, sugerirajući da je taj čin, premda predstavljen kao briga, zapravo suptilan oblik patrijarhalne kontrole koja ženi i kraljici oduzima moć odlučivanja. Situaciju je dodatno zakomplicirala Rhaena Targaryen, koja se u bitku uključila na jedva ukroćenom zmaju Kradljivcu ovaca, sijući kaos i paleći prijateljske brodove, što je izravno pridonijelo Jaceovoj pogibiji.

Dok je premijera donijela šok i spektakl, reakcije su, kao i obično, podijeljene. Publika je, čini se, oduševljena. Epizoda je na popularnoj stranici IMDb zaradila ocjenu 9,4 od 10, čime je izjednačila dosadašnji rekord serije. To je jasan pokazatelj da su obožavatelji dobili upravo onu dozu akcije i drame koju su priželjkivali. Cjelokupna sezona je na stranici Rotten Tomatoes također postavila rekord za seriju, s trenutnih 95 posto pozitivnih ocjena.

Međutim, kritičari su ponudili nešto umjereniji i slojevitiji pogled. Većina se slaže da je treća sezona značajno poboljšanje u odnosu na drugu, hvaleći brži tempo i osjećaj hitnosti. Roxana Hadadi iz Vulturea piše da je serija "popravila svoj problem s momentumom" i da je "najbolja dosad". Ipak, neki su i dalje skeptični. Daniel Fienberg iz The Hollywood Reportera smatra da je serija "i dalje pretrpana, narativno zbrzana", a da je obilje zmajeva i specijalnih efekata postalo "donekle antiklimaktično". Smatra da su velike smrti u prvim epizodama prikazane kao "velike, besmislene smrti". Zanimljivo je da se mnogi kritičari slažu u jednome: unatoč spektakularnom otvaranju, najbolje epizode sezone tek slijede. Posebno se ističu treća i četvrta epizoda, koje su opisane kao "pametnije, zabavnije i intimnije", što sugerira da "Zmajeva kuća" svoj vrhunac doseže ne u buci bitaka, već u tišini soba u kojima se spletkare. Alison Herman iz Varietyja sažima taj osjećaj: "Ljudi su ti zbog kojih vrijedi izdržati predodređeno uništenje. Zmajevi su samo CGI gušteri na vrhu."

Premijera treće sezone nedvojbeno je ispunila obećanje o ratu. Smrt Jacea Velaryona nije samo tragičan gubitak, već i katalizator koji će Rhaenyru vjerojatno gurnuti preko ruba i osloboditi bijes Targaryena u njegovom najčišćem obliku. Početak je bio glasan, krvav i spektakularan, no pravi izazov za kreatore serije bit će održati ravnotežu između epskih bitaka i tihe, osobne drame likova. Ples zmajeva je u punom jeku, a sudeći prema svemu, najmračniji dani za Westeros tek dolaze.

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