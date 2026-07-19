Aparat za kavu koji preobraća skeptike i pogled na 20 godina tehnologije u našim domovima

Ovog tjedna na YouTubeu nudimo dvije teme iz svijeta kućanske tehnologije: recenziju izvrsnog superautomatskog aparata za kavu i reportažu o tome koliko su kućanski uređaji doista napredovali u 20 godina

Na Bugovom YouTube kanalu tjedan je zaokupljen domom, a prije nego što prijeđemo na konkretan sadržaj, mali teaser: za idući tjedan pripremamo recenziju robotskog čistača podova koji nudi vrijednost za novac kakvu baš i ne očekujete u njegovoj kategoriji. Pretplatite se na Bugov YouTube kanal kako biste među prvima vidjeli taj i sve druge nadolazeće sadržaje!

Počinjemo s pitanjem može li superautomatski aparat za kavu preobratiti nekoga tko je dugi niz godina bio jako skeptičan oko takvih uređaja.De'Longhi Eletta Ultra, vrh linije Eletta, melje gotovo nečujno zahvaljujući tehnologiji Silent, nudi više od 50 napitaka i cold brew za manje od pet minuta, a košta 1.200 eura. U videu provjeravamo koliko je aparat stvarno tih, što Bean Adapt radi (a što ne), kakav je okus espressa i je li sve to vrijedno tražene cijene.

Od kuhinjskog pulta selimo se na cijeli dom. Danas televizor sam prilagođava sliku i zvuk, perilica procjenjuje količinu rublja i kako da ga najbolje opere, a grijanje uključujemo mobitelom. Koliko je od toga stvaran napredak, a koliko dobro upakiran marketing? Pogledajte reportažu!

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