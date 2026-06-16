.debug 2026: najbolje s ovogodišnje konferencije u 90 sekundi

Kroz kratki video prisjetite se najboljih trenutaka najveće tehnološke konferencije na ovim prostorima, .debuga 2026, koji je održan 9. i 10 lipnja u Zagrebu

Prije tjedan dana održali smo sedmi .debug, najveću tehnološku konferenciju u zemlji i regiji. Na šest pozornica pojavilo se stotinjak predavačica i predavača, a u njihovim su nastupima i vrhunskoj prazničkoj atmosferi uživalo je oko dvije tisuće posjetitelja tijekom dva dana…

Danas se možete nakratko vratiti u poznato okruženje i proživjeti najbolje trenutke .debuga 2026 u "recap" videu, kojim smo pokrili glavne trenutke – od predavanja, preko .debuga na otvorenom do partyja i neformalnih druženja.

Snimke svih točaka programa .debuga 2026 dostupne su za streamanje na ovom mjestu.

Reportažu s konferencije i galeriju fotografija pronađite u nastavku.