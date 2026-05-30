Dva ekrana konačno imaju smisla?! Pogledajte video recenziju laptopa ASUS Zenbook DUO 2026

Recenziju ASUS Zenbooka DUO 2026 već ste mogli pročitati, a sad smo isti laptop s dva 14-inčna OLED ekrana snimili u akciji. Od redizajnirane šarke i Intelovog Panther Lakea do baterije, softvera i visoke cijene - svega smo se dotakli u nešto manje od pet minuta videa

Ako čitate naše recenzije, koncept laptopa s dva ekrana već vam nije stran - nedavno smo opisali zašto Zenbook DUO 2026 tu ideju dovodi nadomak savršenstva. Sad isti uređaj možete vidjeti uživo: kako izgleda nova šarka koja razmak između dva panela smanjuje za 70%, kako se ponaša dvostruki 14-inčni OLED rezolucije 2.880 x 1.800 i 144-hercnog osvježavanja te ima li odvojiva tipkovnica smisla u svakodnevnom radu.

Pod poklopcem je Intelov Core Ultra X9 388H iz Panther Lake generacije sa 16 jezgri i integrirana Arc B390 grafička kartica s 12 Xe3 jezgri, uz 32 GB LPDDR5x memorije i terabajt NVMe SSD-a. U videu prolazimo kroz performanse, autonomiju koja s jednim aktivnim ekranom doseže gotovo 18 sati, a dotičemo se i cijene od 4.200 eura. Pogledajte video te sami prosudite je li drugi ekran doista vrijedan tolikog izdatka.

