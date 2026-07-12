eADR je novi digitalni sustav s kojim Hrvatska nadzire prijevoz opasnih tvari

Uskoro će na hrvatskim cestama vrijediti nova pravila – prijevoznici koji cestama voze zapaljive, eksplozivne i toksične tvari bit će pod okom potpuno novog digitalnog sustava koji u stvarnom vremenu prati gdje se ta roba nalazi i kamo ide. Riječ je o projektu eADR, dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijednom gotovo 2,5 milijuna eura, koji u jedinstveni sustav nadzora spaja tahografske podatke, elektronička dopuštenja i baze čak pet državnih institucija. U novom Tech Radaru o tome kako taj sustav zapravo radi i zašto je važan za sigurnost svih nas na cesti, govore Laura Biondić, voditeljica projekata u AKD-u, tvrtki koja je eADR razvila i Hrvoje Jerković, tehnički manager projekta e-ADR.

Tech Radar gledajte nedljenom na N1 TV i na portalu Bug.hr.