eADR je novi digitalni sustav s kojim Hrvatska nadzire prijevoz opasnih tvari

Gosti današnjeg Tech Radara ključni su ljudi projekta digitalizacije sustava s kojim će Hrvatska nadzirati promet osjetljivog tereta, Laura Biondić i Hrvoje Jerković...

Dragan Petric nedjelja, 12. srpnja 2026. u 06:30

Uskoro će na hrvatskim cestama vrijediti nova pravila – prijevoznici koji cestama voze zapaljive, eksplozivne i toksične tvari bit će pod okom potpuno novog digitalnog sustava koji u stvarnom vremenu prati gdje se ta roba nalazi i kamo ide. Riječ je o projektu eADR, dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijednom gotovo 2,5 milijuna eura, koji u jedinstveni sustav nadzora spaja tahografske podatke, elektronička dopuštenja i baze čak pet državnih institucija. U novom Tech Radaru o tome kako taj sustav zapravo radi i zašto je važan za sigurnost svih nas na cesti, govore Laura Biondić, voditeljica projekata u AKD-u, tvrtki koja je eADR razvila i Hrvoje Jerković, tehnički manager projekta e-ADR. 

Tech Radar gledajte nedljenom na N1 TV i na portalu Bug.hr

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