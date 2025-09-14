IFA 2025: Najbolje i najgore s najvećeg europskog sajma potrošačke elektronike i bijele tehnike

Berline je 101. put za redom bio domaćin najvećeg europskog sajma novih tehnologija, IFA-e 2025, a u današnjem Tech Radaru donosimo najzanimljivije predstavljene inovacije...

Kraj ljeta, kao i svake godine, u svijetu tehnologije obilježava se u Berlinu, najvećim europskim sajmom potrošačke elektronike, IFA-om, koja se u tjednu iza nas održala 101. put, ali i u N1 studiju, gdje kreće nova, sada već deveta sezona Tech Radara. Uz najzanimljivije novosti - dobre i loše - iz Berlina, u prvoj epizodi ove sezone pričano o novostima LG-ja, Honora, Ankera i brojnih drugih proizvođača koji su se predstavili na IFA-i. Gost emisije je dugogodišnji tech novinar i urednik Kruno Ćosić.

Tech Radar gledajte nedjeljom na N1 TV i na portalu Bug.hr.